Eurozone
Umsätze im Einzelhandel steigen geringer als erwartet
Für Sie zusammengefasst
- August-Umsätze stiegen um 0,1 Prozent zum Vormonat
- Erwartet worden war ein Plus von 0,2 Prozent
- Im Jahresvergleich stiegen die Umsätze um 0,8 Prozent
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
LUXEMBURG (dpa-AFX) - In der Eurozone sind die Einzelhandelsumsätze im August etwas weniger gestiegen als erwartet. Die Erlöse kletterten im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Prozent, wie das europäische Statistikamt Eurostat am Dienstag in Luxemburg mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt einen Anstieg um 0,2 Prozent erwartet. Im Juli waren die Umsätze noch um 0,6 Prozent gefallen.
Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die Einzelhandelsumsätze in der Eurozone im August um 0,8 Prozent. Hier war ein Zuwachs um 1,0 Prozent erwartet worden./jsl/nas
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