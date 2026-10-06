Blue Cap im Umbruch: Veränderungen im Vorstand
Blue Cap stellt den Vorstand neu auf: Dr. Christian Diekmann übernimmt Strategie und Finanzen, während COO Henning Eschweiler künftig zusätzlich das M&A-Geschäft verantwortet.
Foto: Blue Cap AG
- Dr. Henning von Kottwitz scheidet mit Ablauf des 8. Oktober 2026 im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat aus dem Vorstand der Blue Cap AG aus.
- Der Aufsichtsrat entsendet seinen Vorsitzenden Dr. Christian Diekmann ab dem 9. Oktober 2026 in den Vorstand.
- Dr. Diekmann übernimmt dort die Ressorts Strategie und Finanzen.
- COO Henning Eschweiler bleibt Vorstandsmitglied und verantwortet weiterhin das operative Beteiligungsmanagement.
- Zusätzlich übernimmt Eschweiler ab dem 9. Oktober 2026 den Bereich M&A.
- Blue Cap ist eine Münchner Beteiligungsgesellschaft, die derzeit mehrheitliche Anteile an sechs Unternehmen hält.
Der Kurs von Blue Cap lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 15,350EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,60 % im
Minus.
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-2,80 %
-6,02 %
-9,57 %
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