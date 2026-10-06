DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Aumovio auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Aumovio auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Der Autozulieferer dürfte am 5. November wegen Portfoliomaßnahmen und einer unterdurchschnittlichen Entwicklung aus eigener Kraft einen weiteren deutlichen Umsatzrückgang für das dritte Quartal berichten, schrieb Christoph Laskawi in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Die Margen dürften gegenüber dem Vorquartal gesunken sein, sich im Schlussquartal aber sichtbar erholen./gl/la
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2026 / 07:58 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2026 / 07:58 / CET
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Die AUMOVIO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,46 % und einem Kurs von 35,90EUR auf Tradegate (06. Oktober 2026, 11:21 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Christoph Laskawi
Analysiertes Unternehmen: Aumovio
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 55
Kursziel alt: 55
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Christoph Laskawi
Analysiertes Unternehmen: Aumovio
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