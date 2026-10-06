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    Aktien Frankfurt

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    Dax steigt - Tech-Stärke in USA, Entspannung am Anleihemarkt

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax steigt dank entspannter Anleiherisiken
    • Frankreich beruhigt Anleihemärkte mit Defizitplan
    • Pharma und Thyssenkrupp steigen, Rüstung fällt
    Aktien Frankfurt - Dax steigt - Tech-Stärke in USA, Entspannung am Anleihemarkt
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Etwas schwindende Risiken am Anleihemarkt haben am Dienstag dem Dax geholfen. Gegen Mittag stieg der deutsche Leitindex um 0,84 Prozent auf 25.466 Punkte. Er profitierte dabei auch von überwiegend positiven Vorgaben aus Asien und den USA. In New York hatte am Vortag der technologielastige Nasdaq 100 ein Rekordhoch erklommen.

    Dass der Auftragseingang in der deutschen Industrie im August überraschend deutlich eingebrochen war, trübte die Stimmung nicht. Der zweistellige Rückgang im Monatsvergleich geht vor allem auf den Einbruch bei Rüstungs-Großaufträgen zurück. Bereinigt um den Wert von Großbestellungen lag der Auftragseingang fast auf dem Niveau des Vormonats.

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    In der Vorwoche war der Dax noch bis auf 24.831 Punkte gesunken, von wo aus er sich dann wieder erholen konnte. "Von technischer Seite ist positiv hervorzuheben, dass es dem Dax gelungen ist, sich oberhalb der 200-Tagelinie zu halten", bemerkten die Experten der Landesbank Helaba.

    Der MDax mit den mittelgroßen deutschen Werten legte am Dienstag um 0,84 Prozent auf 30.682 Zähler zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 zog um 0,9 Prozent an.

    An den europäischen Anleihemärkten gab es Signale der Entspannung. Diese war besonders deutlich in Frankreich. Die französische Präsidentschaftskandidatin Marine Le Pen, Vorsitzende des "Rassemblement National", schlug in einem Haushaltsplan vor, das Staatsdefizit bis 2032 unter 3 Prozent des Bruttoinlandsproduktes zu senken. Dies sorgte für etwas Beruhigung am Anleihemarkt, nachdem die wachsenden Staatschulden und die politische Unsicherheit in Frankreich zuletzt die Renditen hatten stark steigen lassen und im Gegenzug den europäischen Aktienmarkt belastet hatten.

    Pharmawerte waren am Dienstag europaweit gefragt. Hierzulande verzeichneten Merck KGaA , Qiagen , Sartorius und Evotec Kursgewinne von teils fast 6 Prozent. Ein Händler verwies als möglichen Treiber auf einen Bericht der "Financial Times", dem zufolge die beiden Investoren McKesson und Clayton Dubilier & Rice das US-Unternehmen Option Care Health übernehmen wollen.

    Spekulationen um ein Kaufinteresse aus Japan am europäischen Geschäft von TK Elevator stützten den Kurs von Thyssenkrupp . Die Aktien legten um 2,4 Prozent zu. TK Elevator gehörte bis 2020 zu dem deutschen Industriekonzern, der die Mehrheit an dem Unternehmen dann an Cinven und Advent verkaufte. Thyssenkrupp ist aber noch an TK Elevator beteiligt.

    Fraport rutschten um 2,4 Prozent ab, nachdem Barclays für die Anteile des Flughafenbetreibers mit einer "Underweight"-Einstufung etwas skeptischer wurde.

    Die Aktien von Hensoldt zollten ihrem jüngst guten Lauf Tribut mit minus 2,9 Prozent. Eine Kaufempfehlung von Jefferies half ihnen letztlich nicht weiter hinauf. Auch die Rüstungsaktien von Rheinmetall und Renk verloren kräftig. Der Panzerbauer Rheinmetall hat inzwischen mit der Serienproduktion von Satelliten begonnen und will damit das Produktportfolio erweitern./ajx/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,77 % und einem Kurs von 3,08 auf Tradegate (06. Oktober 2026, 11:42 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9900 %.

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.766,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.600,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.900,00EUR was eine Bandbreite von +68,71 %/+100,34 % bedeutet.





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