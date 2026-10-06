Regionen sollten innerdeutsche Flüge subventionieren

Konkrete Strecken nennt der BDF nicht, erinnert aber an die Diskussion in Bremen, als zwischenzeitlich Lufthansa die Verbindung nach Frankfurt eingestellt hat. Auch in Dresden und Münster/Osnabrück stehe die Anbindung an internationale Drehkreuze unter Druck, erklärt der Verband. In Paderborn ist ein Versuch gescheitert, die Verbindung nach München wiederzubeleben.

BERLIN/FRANKFURT (dpa-AFX) - Teures Kerosin und hohe staatliche Gebühren haben viele Passagierflüge zu kleinen und mittleren Flughäfen in Deutschland unwirtschaftlich gemacht. Nun hat der Bundesverband der Deutschen Fluggesellschaften (BDF) vorgeschlagen, dass Regionen und Länder einzelne Verbindungen subventionieren sollten, um eine bessere Anbindung der regionalen Wirtschaft an die internationalen Drehkreuze zu ermöglichen.

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Vor allem in Südeuropa verbreitet



Innerhalb der Europäischen Union gebe es aktuell 165 geförderte Strecken als "Public Service Obligations" (PSO), schildert der Verband unter Berufung auf Zahlen der EU-Kommission. Vor allem Frankreich, Spanien, Italien und Griechenland fördern Flüge in abgelegene Regionen und zu Inseln. In Deutschland wurde die letzte geförderte Strecke von Erfurt nach München im Dezember 2011 eingestellt.

In aller Regel werden Inlandsflüge als PSO ausgeschrieben und subventioniert. Es gibt aber auch eine Verbindung von Linz nach Frankfurt, die von den österreichischen Steuerzahlern mitfinanziert wird.

Innerdeutsche Flüge stehen insbesondere wegen ihrer Umweltfolgen in der Kritik. Nach Angaben des Branchenverbands BDL ist die Zahl der angebotenen Sitzplätze auf innerdeutschen Verbindungen im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit um rund die Hälfte geschrumpft. Die Branche kritisiert die stark angestiegenen staatlichen Gebühren als wichtigen Grund für die vergleichsweise langsame Erholung des Luftverkehrs in Deutschland. Zuletzt hatte die Regierung die letzte Erhöhung der Luftverkehrsteuer größtenteils wieder zurückgenommen./ceb/DP/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,03 % und einem Kurs von 7,54 auf Tradegate (06. Oktober 2026, 11:42 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -. Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9100 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,8571EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -7,31 %/+19,17 % bedeutet.



