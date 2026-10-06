Rheinmetall Aktie heute im Minus - 06.10.2026

Die Rheinmetall Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -3,37 % auf 950,20€. Damit verliert die Aktie -33,10 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Die Rheinmetall Aktie gibt einen Teil des gestrigen Gewinns von +2,45 % wieder ab und notiert heute bei 950,20€. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Rheinmetall ist ein Rüstungs- und Automobilzulieferkonzern (Defence & Powertrain). Kernprodukte: Munition, Artillerie- und Flugabwehrsysteme, Militärfahrzeuge (u.a. Boxer), Sensorik, Triebstrang- und Emissionssysteme. Starke Stellung im europäischen Verteidigungsmarkt, Profiteur steigender Verteidigungsetats. Wichtige Konkurrenten: BAE Systems, Leonardo, Thales, KNDS. USP: Systemintegrator, starke Munitionskompetenz, enge NATO-Verflechtung.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Rheinmetall, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -12,05 % Verlust nach sich zog.

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Allein seit letzter Woche ist die Rheinmetall Aktie damit um -0,07 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,28 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Rheinmetall -38,17 % verloren.

Rheinmetall Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -0,07 % 1 Monat -6,28 % 3 Monate -12,05 % 1 Jahr -51,07 %

Informationen zur Rheinmetall Aktie

Stand: 06.10.2026, 11:51 Uhr

Es gibt 46 Mio. Rheinmetall Aktien. Damit ist das Unternehmen 43,41 Mrd. € wert.

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Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,15 %. Thales notiert im Minus, mit -2,79 %. General Dynamics notiert im Minus, mit -0,41 %. Lockheed Martin legt um +0,38 % zu Northrop Grumman notiert im Plus, mit +0,42 %.

Lohnt sich ein Investment in die Rheinmetall Aktie?

Ob sich ein Einstieg bei der Rheinmetall Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Rheinmetall Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

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