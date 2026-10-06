Merck Aktie legt am 06.10.2026 stark zu

Die Merck Aktie kann am heutigen Handelstag um +4,44 % auf 142,30€ zulegen. Das sind +6,05 € mehr als am letzten Handelstag. Damit gelingt der Merck Aktie die Trendwende: Auf das Minus von -0,58 % am Vortag folgt heute ein Plus von +4,44 %. Was steckt hinter der heutigen Kursentwicklung?

Merck KGaA ist ein Wissenschafts- und Technologieunternehmen mit Fokus auf Healthcare, Life Science und Electronics. Produkte: Medikamente (u.a. Onkologie, MS), Laborequipment/Chemikalien, Spezialmaterialien für Halbleiter/Displays. Starke Position in Nischen, global präsent. Konkurrenten: Bayer, Novartis, Roche, Thermo Fisher, BASF. USP: breite Diversifikation, starke F&E, führend bei Spezialchemie und Laborsystemen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Merck Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -0,25 % verkraften.

Auf Wochensicht steht bei der Merck Aktie damit ein Gewinn von +2,41 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,82 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Merck auf +16,44 %.

Merck Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +2,41 % 1 Monat +4,82 % 3 Monate -0,25 % 1 Jahr +17,45 %

Informationen zur Merck Aktie

Stand: 06.10.2026, 11:51 Uhr

Es gibt 129 Mio. Merck Aktien. Damit ist das Unternehmen 18,40 Mrd. € wert.

Etwas schwindende Risiken am Anleihemarkt haben am Dienstag dem Dax geholfen. Gegen Mittag stieg der deutsche Leitindex um 0,84 Prozent auf 25.466 Punkte. Er profitierte dabei auch von überwiegend positiven Vorgaben aus Asien und den USA. In New …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

Bayer, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,11 %. Novartis notiert im Plus, mit +1,09 %. Pfizer notiert im Plus, mit +0,78 %. Sanofi legt um +1,38 % zu

Merck Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob sich ein Einstieg bei der Merck Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Merck Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

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