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    Besonders beachtet!

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    Merck Aktie legt am 06.10.2026 stark zu

    Die Merck Aktie notiert am 06.10.2026 mit +4,44 % im Plus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.

    Besonders beachtet! - Merck Aktie legt am 06.10.2026 stark zu
    Foto: Andreas Arnold - dpa

    Merck KGaA ist ein Wissenschafts- und Technologieunternehmen mit Fokus auf Healthcare, Life Science und Electronics. Produkte: Medikamente (u.a. Onkologie, MS), Laborequipment/Chemikalien, Spezialmaterialien für Halbleiter/Displays. Starke Position in Nischen, global präsent. Konkurrenten: Bayer, Novartis, Roche, Thermo Fisher, BASF. USP: breite Diversifikation, starke F&E, führend bei Spezialchemie und Laborsystemen.

    Merck Aktie: Diese Performance-Daten sind heute relevant - 06.10.2026

    Die Merck Aktie kann am heutigen Handelstag um +4,44 % auf 142,30 zulegen. Das sind +6,05  mehr als am letzten Handelstag. Damit gelingt der Merck Aktie die Trendwende: Auf das Minus von -0,58 % am Vortag folgt heute ein Plus von +4,44 %. Was steckt hinter der heutigen Kursentwicklung?

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    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Merck Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -0,25 % verkraften.

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    Auf Wochensicht steht bei der Merck Aktie damit ein Gewinn von +2,41 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,82 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Merck auf +16,44 %.

    Merck Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,41 %
    1 Monat +4,82 %
    3 Monate -0,25 %
    1 Jahr +17,45 %
    Stand: 06.10.2026, 11:51 Uhr

    Informationen zur Merck Aktie

    Es gibt 129 Mio. Merck Aktien. Damit ist das Unternehmen 18,40 Mrd. € wert.

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    Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

    Bayer, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,11 %. Novartis notiert im Plus, mit +1,09 %. Pfizer notiert im Plus, mit +0,78 %. Sanofi legt um +1,38 % zu

    Merck Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Ob sich ein Einstieg bei der Merck Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Merck Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    Merck

    +4,44 %
    +2,41 %
    +4,82 %
    -0,25 %
    +17,45 %
    -7,53 %
    -23,47 %
    +48,31 %
    +847,78 %
    ISIN:DE0006599905WKN:659990
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