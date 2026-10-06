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    Besonders beachtet!

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    RENK Group Aktie heute im Minus (36,51€) - 06.10.2026

    Am 06.10.2026 ist die RENK Group Aktie, bisher, um -2,87 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der RENK Group Aktie.

    Besonders beachtet! - RENK Group Aktie heute im Minus (36,51€) - 06.10.2026
    Foto: Stefan Puchner - picture alliance/dpa

    RENK Group Aktie kompakt: Diese Zahlen sollten Anleger kennen - 06.10.2026

    Rote Vorzeichen bei RENK Group: Der Kurs rutscht um -2,87 % auf 36,51 ab. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,40 %, geht es heute bei der RENK Group Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei RENK Group abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -22,36 % verkraften.

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    Allein seit letzter Woche ist die RENK Group Aktie damit um -7,97 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,78 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei RENK Group auf -32,36 %.

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    RENK Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -7,97 %
    1 Monat -15,78 %
    3 Monate -22,36 %
    1 Jahr -58,61 %
    Stand: 06.10.2026, 11:51 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur RENK Group Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die kontroverse Bewertung der RENK-Aktie: Optimisten verweisen auf volle Auftragsbücher, anhaltende Rüstungsnachfrage, Expansion und Dividende. Skeptiker sehen ein zu hohes KGV, mögliche Verluste in zwei Sparten und Stornorisiken. Negative Analystenstudien vor den Q3-Zahlen am 5.11. sowie geringe, rasch wieder verkaufte Vorstandsanteile werden diskutiert.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber RENK Group eingestellt.

    Zur RENK Group Diskussion

    Informationen zur RENK Group Aktie

    Es gibt 100 Mio. RENK Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,65 Mrd. € wert.

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    Nicht mehr Rheinmetall, sondern Hensoldt ist jetzt der neue Analysten-Favorit!


    Innerhalb der deutschen Rüstungsbranche ist nicht mehr Rheinmetall, sondern Hensoldt der neue Favorit unter Analystinnen und Analysten. Das hat gute Gründe.

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    Ob die RENK Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur RENK Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    RENK Group

    -3,34 %
    -7,97 %
    -15,78 %
    -22,36 %
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    ISIN:DE000RENK730WKN:RENK73
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