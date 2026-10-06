RENK Group Aktie heute im Minus (36,51€) - 06.10.2026

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei RENK Group abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -22,36 % verkraften.

Rote Vorzeichen bei RENK Group: Der Kurs rutscht um -2,87 % auf 36,51€ ab. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,40 %, geht es heute bei der RENK Group Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Allein seit letzter Woche ist die RENK Group Aktie damit um -7,97 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,78 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei RENK Group auf -32,36 %.

RENK Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -7,97 % 1 Monat -15,78 % 3 Monate -22,36 % 1 Jahr -58,61 %

? wallstreetONLINE-Community zur RENK Group Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 06.10.2026, 11:51 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die kontroverse Bewertung der RENK-Aktie: Optimisten verweisen auf volle Auftragsbücher, anhaltende Rüstungsnachfrage, Expansion und Dividende. Skeptiker sehen ein zu hohes KGV, mögliche Verluste in zwei Sparten und Stornorisiken. Negative Analystenstudien vor den Q3-Zahlen am 5.11. sowie geringe, rasch wieder verkaufte Vorstandsanteile werden diskutiert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber RENK Group eingestellt.

Informationen zur RENK Group Aktie

Es gibt 100 Mio. RENK Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,65 Mrd. € wert.

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Innerhalb der deutschen Rüstungsbranche ist nicht mehr Rheinmetall, sondern Hensoldt der neue Favorit unter Analystinnen und Analysten. Das hat gute Gründe.

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Ob die RENK Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur RENK Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.