The Platform Group Aktie unter massivem Druck - Kursverlust am 06.10.2026

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten The Platform Group Aktionäre einen Verlust von -8,63 % hinnehmen.

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die The Platform Group Aktie. Mit einer Performance von -4,20 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Es bleibt ungemütlich für The Platform Group: Nach einem Rückgang von -1,86 % am Vortag folgt heute ein weiteres Minus von -4,20 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Allein seit letzter Woche ist die The Platform Group Aktie damit um -1,27 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,51 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -82,74 % verloren.

The Platform Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -1,27 % 1 Monat -4,51 % 3 Monate -8,63 % 1 Jahr -89,85 %

Stand: 06.10.2026, 11:52 Uhr

The Platform Group trennt sich von ihrer Mehrheit an BEVMAQ: Nach starkem Wachstum soll eine deutsche Käufergruppe die Plattform für Getränkemaschinen übernehmen.

After four years of growth, The Platform Group has agreed to sell its majority stake in beverage machinery marketplace BEVMAQ to German investors, with closing expected in Q4 2026.

EQS-News: The Platform Group SE & Co. KGaA / Key word(s): Mergers & Acquisitions/Disposal The Platform Group Sells Stake in Platform for Beverage Machinery 06.10.2026 / 09:05 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content of this …

The Platform Group Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob die The Platform Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur The Platform Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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