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    Besonders beachtet!

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    ThyssenKrupp Aktie gewinnt an Wert - 06.10.2026

    Am 06.10.2026 ist die ThyssenKrupp Aktie, bisher, um +2,40 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der ThyssenKrupp Aktie.

    Besonders beachtet! - ThyssenKrupp Aktie gewinnt an Wert - 06.10.2026
    Foto: Marcel Paschertz - stock.adobe.com

    Thyssenkrupp ist ein diversifizierter Industriekonzern mit Fokus auf Stahl, Werkstoffe, Anlagenbau, Automotive- und Marine-Technik. Hauptprodukte: Qualitätsstahl, Komponenten, Industrieanlagen, Marine- und Antriebstechnik. Marktstellung: Bedeutender europäischer Stahl- und Industriezulieferer im Umbau. Konkurrenten: ArcelorMittal, Salzgitter, Voestalpine, Siemens, GE. USP: Werkstoff-Know-how, Engineering-Tiefe, integrierte Wertschöpfung, Wasserstoff-/Grünstahl-Projekte.

    ThyssenKrupp Aktie: Der Blick auf Kurs und Kennzahlen am 06.10.2026

    Es geht bergauf für ThyssenKrupp: Die Aktie verzeichnet am heutigen Handelstag ein Plus von +2,40 % und steht bei 14,075. Die ThyssenKrupp Aktie dreht damit ins Plus. Nach einem Rückgang von -2,48 % am Vortag erholt sich der Kurs heute deutlich und steht bei 14,075. Was bedeutet das für Anleger, die schon investiert sind?

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    Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die ThyssenKrupp Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +17,68 %.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die ThyssenKrupp Aktie damit um -8,40 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,25 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in ThyssenKrupp eine positive Entwicklung von +51,92 % erlebt.

    ThyssenKrupp Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -8,40 %
    1 Monat -7,25 %
    3 Monate +17,68 %
    1 Jahr +49,33 %
    Stand: 06.10.2026, 11:53 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur ThyssenKrupp Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang von rund 15 % binnen weniger Tage und die Bewertung der Thyssenkrupp-Aktie. Diskutiert werden Gewinnmitnahmen und das Marktumfeld als mögliche Ursachen. Der geplante Börsengang von tk accelis am 28. Oktober sowie Beteiligungswerte und die Ergebnisziele der Stahlsparte stützen Schätzungen eines fairen Werts von 17,50–18,50 Euro. Dem stehen Risiken aus Stahlumbau und Restrukturierung gegenüber.

    Zur ThyssenKrupp Diskussion

    Informationen zur ThyssenKrupp Aktie

    Es gibt 623 Mio. ThyssenKrupp Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,77 Mrd. € wert.

    Dax steigt - Tech-Stärke in USA, Entspannung am Anleihemarkt


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    Thyssenkrupp profitieren von Spekulation um TK Elevator


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    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Fortum, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,13 %. Salzgitter notiert im Plus, mit +1,41 %. voestalpine notiert im Plus, mit +1,13 %. ArcelorMittal legt um +2,19 % zu

    ThyssenKrupp Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Ob die ThyssenKrupp Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ThyssenKrupp Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    ThyssenKrupp

    +2,62 %
    -8,40 %
    -7,25 %
    +17,68 %
    +49,33 %
    +174,21 %
    +114,14 %
    -13,57 %
    +81,37 %
    ISIN:DE0007500001WKN:750000
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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