ThyssenKrupp Aktie gewinnt an Wert - 06.10.2026

Es geht bergauf für ThyssenKrupp: Die Aktie verzeichnet am heutigen Handelstag ein Plus von +2,40 % und steht bei 14,075€. Die ThyssenKrupp Aktie dreht damit ins Plus. Nach einem Rückgang von -2,48 % am Vortag erholt sich der Kurs heute deutlich und steht bei 14,075€. Was bedeutet das für Anleger, die schon investiert sind?

Thyssenkrupp ist ein diversifizierter Industriekonzern mit Fokus auf Stahl, Werkstoffe, Anlagenbau, Automotive- und Marine-Technik. Hauptprodukte: Qualitätsstahl, Komponenten, Industrieanlagen, Marine- und Antriebstechnik. Marktstellung: Bedeutender europäischer Stahl- und Industriezulieferer im Umbau. Konkurrenten: ArcelorMittal, Salzgitter, Voestalpine, Siemens, GE. USP: Werkstoff-Know-how, Engineering-Tiefe, integrierte Wertschöpfung, Wasserstoff-/Grünstahl-Projekte.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die ThyssenKrupp Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +17,68 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die ThyssenKrupp Aktie damit um -8,40 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,25 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in ThyssenKrupp eine positive Entwicklung von +51,92 % erlebt.

ThyssenKrupp Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -8,40 % 1 Monat -7,25 % 3 Monate +17,68 % 1 Jahr +49,33 %

? wallstreetONLINE-Community zur ThyssenKrupp Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 06.10.2026, 11:53 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang von rund 15 % binnen weniger Tage und die Bewertung der Thyssenkrupp-Aktie. Diskutiert werden Gewinnmitnahmen und das Marktumfeld als mögliche Ursachen. Der geplante Börsengang von tk accelis am 28. Oktober sowie Beteiligungswerte und die Ergebnisziele der Stahlsparte stützen Schätzungen eines fairen Werts von 17,50–18,50 Euro. Dem stehen Risiken aus Stahlumbau und Restrukturierung gegenüber.

Informationen zur ThyssenKrupp Aktie

Es gibt 623 Mio. ThyssenKrupp Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,77 Mrd. € wert.

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Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Fortum, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,13 %. Salzgitter notiert im Plus, mit +1,41 %. voestalpine notiert im Plus, mit +1,13 %. ArcelorMittal legt um +2,19 % zu

ThyssenKrupp Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob die ThyssenKrupp Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ThyssenKrupp Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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