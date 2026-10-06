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    Besonders beachtet!

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    Evotec Aktie auf Höhenflug - 06.10.2026

    Am 06.10.2026 ist die Evotec Aktie, bisher, um +3,77 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Evotec Aktie.

    Besonders beachtet! - Evotec Aktie auf Höhenflug - 06.10.2026
    Foto: pressfoto - freepik

    Evotec ist ein Wirkstoffforschungs- und Entwicklungsdienstleister für Pharma- und Biotechunternehmen. Kernleistungen: integrierte F&E-Plattformen, Wirkstoffsuche, präklinische Entwicklung, maßgeschneiderte Partnerschaften. Marktstellung: führender Player im Outsourcing von F&E. Wichtige Konkurrenten: Charles River, WuXi, Lonza. USP: breite Technologieplattform, skalierbare Allianzen, risiko-/erfolgsbasierte Modelle.

    Kursentwicklung im Detail: So steht die Evotec Aktie am 06.10.2026

    Der Höhenflug der Evotec Aktie geht weiter: Am heutigen Handelstag steht ein Plus von +3,77 % zu Buche, die Aktie notiert bei 3,0800. Die Evotec Aktie setzt ihren Lauf fort. Bereits am Vortag legte der Kurs um +1,09 % zu, heute kommt ein weiteres Plus von +3,77 % hinzu. Was steckt hinter der heutigen Kursentwicklung?

    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Evotec Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -40,37 % verkraften.

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    Allein seit letzter Woche ist die Evotec Aktie damit um +5,90 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,16 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Evotec -44,53 % verloren.

    Evotec Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +5,90 %
    1 Monat -5,16 %
    3 Monate -40,37 %
    1 Jahr -54,56 %
    Stand: 06.10.2026, 11:53 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur Evotec Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursanstieg nach Dohrmanns Abgang und die schwache Entwicklung gegenüber US-Branchenwerten. Diskutiert werden hohe Umbau- und Restrukturierungskosten, Unterauslastung, sinkende Rücklagen sowie die strategische Neuausrichtung. Fragen betreffen den Stand klinischer Pipelineprojekte und die Folgen des CSO-Wechsels. Zudem wird über eine mögliche Übernahme spekuliert.

    Zur Evotec Diskussion

    Informationen zur Evotec Aktie

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    Evotec Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Evotec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Evotec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Evotec

    +3,84 %
    +5,90 %
    -5,16 %
    -40,37 %
    -54,56 %
    -82,38 %
    -92,53 %
    -40,77 %
    -79,25 %
    ISIN:DE0005664809WKN:566480
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