Evotec Aktie auf Höhenflug - 06.10.2026

Der Höhenflug der Evotec Aktie geht weiter: Am heutigen Handelstag steht ein Plus von +3,77 % zu Buche, die Aktie notiert bei 3,0800€. Die Evotec Aktie setzt ihren Lauf fort. Bereits am Vortag legte der Kurs um +1,09 % zu, heute kommt ein weiteres Plus von +3,77 % hinzu. Was steckt hinter der heutigen Kursentwicklung?

Evotec ist ein Wirkstoffforschungs- und Entwicklungsdienstleister für Pharma- und Biotechunternehmen. Kernleistungen: integrierte F&E-Plattformen, Wirkstoffsuche, präklinische Entwicklung, maßgeschneiderte Partnerschaften. Marktstellung: führender Player im Outsourcing von F&E. Wichtige Konkurrenten: Charles River, WuXi, Lonza. USP: breite Technologieplattform, skalierbare Allianzen, risiko-/erfolgsbasierte Modelle.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Evotec Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -40,37 % verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die Evotec Aktie damit um +5,90 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,16 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Evotec -44,53 % verloren.

Evotec Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +5,90 % 1 Monat -5,16 % 3 Monate -40,37 % 1 Jahr -54,56 %

? wallstreetONLINE-Community zur Evotec Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 06.10.2026, 11:53 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursanstieg nach Dohrmanns Abgang und die schwache Entwicklung gegenüber US-Branchenwerten. Diskutiert werden hohe Umbau- und Restrukturierungskosten, Unterauslastung, sinkende Rücklagen sowie die strategische Neuausrichtung. Fragen betreffen den Stand klinischer Pipelineprojekte und die Folgen des CSO-Wechsels. Zudem wird über eine mögliche Übernahme spekuliert.

Informationen zur Evotec Aktie

Es gibt 178 Mio. Evotec Aktien. Damit ist das Unternehmen 547,87 Mio. € wert.

Etwas schwindende Risiken am Anleihemarkt haben am Dienstag dem Dax geholfen. Gegen Mittag stieg der deutsche Leitindex um 0,84 Prozent auf 25.466 Punkte. Er profitierte dabei auch von überwiegend positiven Vorgaben aus Asien und den USA. In New …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

Lonza Group, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,23 %.

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Ob die Evotec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Evotec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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