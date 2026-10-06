In Anwesenheit von Mansour bin Zayed startet Etisalat ein Projekt zum Ausbau der digitalen Infrastruktur in den VAE und im Ausland, um die internationale Konnektivität bis 2030 auf über 500 Tbit/s zu steigern.

ABU DHABI, VAE, 6. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Seine Hoheit Scheich Mansour bin Zayed Al Nahyan, Vizepräsident, stellvertretender Ministerpräsident und Vorsitzender des Präsidialhofs, war heute Zeuge des Starts des strategischen Projekts von Etisalat zur Entwicklung und zum Ausbau der Kapazitäten der digitalen Infrastruktur in den VAE und im Ausland, um das Land besser auf die steigenden Anforderungen der KI vorzubereiten und seine Position auf der globalen digitalen Bühne zu stärken.

Eine internationale Anbindung von mehr als 500 Tbit/s entspricht dem 25-Fachen der heutigen Kapazität

Seine Hoheit wurde in seiner Eigenschaft als Vorsitzender der Emirates Investment Authority (EIA), dem Hauptaktionär der Etisalat-Gruppe, über die Pläne und zukünftigen Projekte der Gruppe zum Ausbau der digitalen Infrastruktur informiert, die für die Bewältigung des beschleunigten Wachstums im Bereich der KI-Technologien und der digitalen Wirtschaft von entscheidender Bedeutung ist.

Das Projekt sieht vor, die internationale Verbindungskapazität bis 2030 auf über 500 Terabit pro Sekunde (Tbps) auszubauen – was einer Steigerung um mehr als das 25-Fache der derzeitigen Kapazität entspricht. Darüber hinaus sollen vielfältige Routen entwickelt werden, die die Effizienz und Zuverlässigkeit der Verbindungen verbessern und eine fortschrittliche Leistung mit geringer Latenz gewährleisten.

Seine Hoheit Scheich Mansour bin Zayed Al Nahyan betonte, wie wichtig Investitionen in die digitale Infrastruktur als grundlegende Säule für die Förderung neuer Technologien und die Schaffung einer wissensbasierten, innovationsgetriebenen Wirtschaft sind. Seine Hoheit betonte zudem die Bedeutung koordinierter nationaler Bemühungen und die Rolle nationaler Institutionen bei der Förderung der KI-Ziele und der digitalen Wirtschaft der VAE.

Seine Ho, Scheich Mansour bin Zayed Al Nahyan, Vizepräsident, stellvertretender Ministerpräsident und Vorsitzender des Präsidialhofs, erklärte: „Die VAE investieren weiterhin in den Aufbau einer fortschrittlichen digitalen Infrastruktur, geleitet von ihrer Zukunftsvision und ihrer Überzeugung, dass die Vorbereitung auf die Zukunft damit beginnt, die Voraussetzungen zu schaffen, die das Wirtschaftswachstum fördern, Innovationen beschleunigen und die globale Wettbewerbsfähigkeit des Landes stärken."