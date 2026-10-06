Schneider Electric Aktie unter Verkaufsdruck - aktueller Kurs am 06.10.2026

Rote Vorzeichen bei Schneider Electric: Der Kurs rutscht um -4,90 % auf 263,45€ ab. Es bleibt ungemütlich für Schneider Electric: Nach einem Rückgang von -4,76 % am Vortag folgt heute ein weiteres Minus von -4,90 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Schneider Electric ist ein globaler Spezialist für Energiemanagement und Automatisierung. Hauptprodukte: Schaltanlagen, Gebäudetechnik, Industrie- und Prozessautomatisierung, Software/IoT-Lösungen (EcoStruxure). Starke Position in Energieeffizienz und Digitalisierung von Stromnetzen. Wichtige Konkurrenten: Siemens, ABB, Eaton, Rockwell. USP: breite End-to-End-Lösungen, starke Software- und Nachhaltigkeitsfokussierung.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Auf Sicht von drei Monaten summiert sich der Verlust bei Schneider Electric damit auf -3,88 % - der heutige Handelstag reiht sich in die schwache Entwicklung ein.

Allein seit letzter Woche ist die Schneider Electric Aktie damit um -8,74 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,00 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Schneider Electric +13,44 % gewonnen.

Der Eurozone 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,52 % geändert.

Schneider Electric Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -8,74 % 1 Monat -7,00 % 3 Monate -3,88 % 1 Jahr +6,98 %

Informationen zur Schneider Electric Aktie

Stand: 06.10.2026, 12:00 Uhr

Es gibt 579 Mio. Schneider Electric Aktien. Damit ist das Unternehmen 152,14 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

Die US-Bank JPMorgan hat die Schneider-Electric-Aktien von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 345 auf 310 Euro gesenkt. Phil Buller verwies am Montag auf die vom Technologiekonzern angekündigte Übernahme von PTC. Der …

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Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

ABB, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,17 %. Rockwell Automation notiert im Plus, mit +0,99 %. LEGRAND notiert im Plus, mit +1,92 %. Eaton legt um +0,18 % zu Siemens notiert im Plus, mit +1,22 %.

Schneider Electric Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob sich ein Einstieg bei der Schneider Electric Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Schneider Electric Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.