Frauen-Länderspiele laufen weiter bei ARD und ZDF

Das Rechtepaket umfasst nach Angaben der öffentlich-rechtlichen Sender alle Spiele der Nations League sowie die Qualifikations- und Vorbereitungsspiele für die EURO 2029 und die Weltmeisterschaft 2031. Die erworbenen Rechte können live und in der Nachverwertung auf allen Verbreitungswegen genutzt werden, hieß es in einer Mitteilung.

BERLIN (dpa-AFX) - Fußballfans können auch in Zukunft die Spiele der deutschen Frauen-Nationalmannschaft im frei empfangbaren Fernsehen schauen. ARD und ZDF erwarben über ihre Sportrechteagentur SportA vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) die exklusiven Medienrechten für alle Länderspiele bis 2031.

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DFB-Frauen sind Quotengaranten



Die deutschen Fußballerinnen haben sich in den vergangenen Jahren zu Quotengaranten entwickelt, was auch das Interesse anderer Sender geweckt hatte. Der DFB entschied sich aber erneut für die beiden öffentlich-rechtlichen Sender. Das nächste Fußball-Länderspiel der Frauen gegen Japan am kommenden Dienstag (17.45 Uhr) wird von der ARD übertragen.

"ARD und ZDF stehen weiterhin an der Seite des Frauenfußballs in Deutschland, und mit der Verlängerung unserer Vereinbarung mit dem DFB setzen wir dafür ein deutliches Statement", kommentierte ARD-Programmdirektorin Christine Strobl in einer Mitteilung. ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten sagte: "Die Verlängerung der Vereinbarung ist ein wichtiges Signal für den Frauenfußball in Deutschland." Die Spiele werden "präsentiert von starken öffentlich-rechtlichen Partnern in gewohnt hoher journalistischer Qualität"./mrs/DP/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RTL Group Aktie Die RTL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,40 % und einem Kurs von 28,90 auf Tradegate (06. Oktober 2026, 12:03 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RTL Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -. RTL Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 14,490 %. Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,40EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 29,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 37,00EUR was eine Bandbreite von +0,87 %/+28,70 % bedeutet.



