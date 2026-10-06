Blue Cap AG: Was die Veränderung im Vorstand bedeutet
Blue Cap stellt die Führung neu auf: Dr. Christian Diekmann übernimmt Strategie und Finanzen von Dr. Henning von Kottwitz. COO Henning Eschweiler verantwortet künftig auch M&A.
Foto: Blue Cap AG
- Dr. Henning von Kottwitz scheidet mit Ablauf des 8. Oktober 2026 aus dem Vorstand der Blue Cap AG aus.
- Der Aufsichtsrat entsendet seinen Vorsitzenden Dr. Christian Diekmann ab dem 9. Oktober 2026 in den Vorstand.
- Diekmann übernimmt dort insbesondere die Verantwortung für Strategie und Finanzen.
- COO Henning Eschweiler bleibt im Vorstand und verantwortet weiterhin das operative Beteiligungsmanagement; zusätzlich übernimmt er den Bereich M&A.
- Diekmann ist seit 2024 Aufsichtsratsvorsitzender und bringt Erfahrung als CEO der Max Automation SE sowie als CFO der Zertus Gruppe mit.
- Blue Cap ist eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft, die mittelständische Unternehmen in Sondersituationen erwirbt, weiterentwickelt und später verkaufen will.
Der Kurs von Blue Cap lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 15,375EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,44 % im
Minus.
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