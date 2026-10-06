Aktien Europa Moderate Gewinne - Pharmawerte gefragt

Der Leitindex der Eurozone, der EuroStoxx 50 stieg zur Mittagszeit um 0,84 Prozent auf 6.294,72 Punkte. Außerhalb der Euroregion gewann der Schweizer Leitindex SMI 1,26 Prozent auf 13.876,98 Punkte, während der britische FTSE 100 um knapp ein Prozent auf 10.599,28 Punkte anzog.

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen Europas haben am Dienstag zugelegt. Neben guten US-Vorgaben stützten auch Signale vom Anleihemarkt. Deutlich war die Entspannung in Frankreich. Die französische Präsidentschaftskandidatin Marine Le Pen, Vorsitzende des "Rassemblement National", hatte in einem Haushaltsplan vorgeschlagen, das Staatsdefizit bis 2032 unter drei Prozent des Bruttoinlandsproduktes zu senken. Die hohe französische Staatsverschuldung hatte zuletzt Sorgen vor einer neuen Schuldenkrise des Euroraum geweckt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Stärkster Sektor war der der Pharmawerte. "Diese dürften durch die bisherige Schwäche gegenüber dem Gesamtmarkt in den letzten Handelswochen profitieren", vermutete Marktanalyst Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets.y Ein Händler verwies zudem auf einen Bericht der "Financial Times", dem zufolge die beiden Investoren McKesson und Clayton Dubilier & Rice das US-Unternehmen Option Care Health übernehmen wollen.

Gefragt waren neben den Schweizer Schwergewichten Novartis und Roche auch die kleineren Lonza , deren Aktien um 2,6 Prozent kletterten. Hier stützten die Studienergebnisse des US-Kunden Vaxcyte. Dieser hatte mit seinem Pneumokokken-Impfstoff die Ziele in einer Studie erreicht.

Zu den Gewinnern gehörten zudem die Technologiewerte. Sie reagierten damit nicht nur auf die Vorgaben der US-Technologieakten, sondern auch auf das deutliche Plus des Schwergewichts SAP . Die Aktie gewann 2,4 Prozent, nachdem Goldman Sachs das Ziel von 215 auf 230 Euro erhöht und die Kaufempfehlung bestätigt.

Am Ende des Feldes rangierten dagegen die Ölwerte - und das trotz weiterhin hoher Ölpreise. Die Rohstoffexperten der Commerzbank merkten an, dass die Öllieferungen aus der Golfregion zuletzt sogar über Vorkriegsniveau gestiegen seien. LNG-Tankerdurchfahrten durch Straße von Hormus seien zugleich auf das höchste Niveau seit Kriegsbeginn geklettert, hieß es mit Blick auf Erdgas./mf/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,94 % und einem Kurs von 630,3 auf Lang & Schwarz (06. Oktober 2026, 12:14 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -. SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6700 %. Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 196,22EUR. Von den letzten 9 Analysten der SAP Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 164,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 220,00EUR was eine Bandbreite von -12,87 %/+16,88 % bedeutet.



