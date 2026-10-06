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    Besonders beachtet!

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    flatexDEGIRO Aktie weiter abwärts - -4,56 % - 06.10.2026

    Die flatexDEGIRO Aktie notiert am 06.10.2026 mit -4,56 % im Minus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.

    Besonders beachtet! - flatexDEGIRO Aktie weiter abwärts - -4,56 % - 06.10.2026
    Foto: 641210013

    flatexDEGIRO ist ein führender europäischer Online-Broker, der kostengünstige Handelsdienstleistungen für Privatanleger anbietet. Mit einer breiten Palette von Finanzprodukten und einer starken Marktstellung konkurriert es mit Unternehmen wie Interactive Brokers und eToro. Die niedrigen Gebühren und benutzerfreundliche Plattform sind wesentliche Alleinstellungsmerkmale.

    Wie hat sich die flatexDEGIRO-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Mit einer Performance von -4,56 % musste die flatexDEGIRO Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Die flatexDEGIRO Aktie gibt einen Teil des gestrigen Gewinns von +4,39 % wieder ab und notiert heute bei 27,24. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei flatexDEGIRO abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -26,82 % verkraften.

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    Allein seit letzter Woche ist die flatexDEGIRO Aktie damit um -5,67 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -23,32 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von flatexDEGIRO -24,70 % verloren.

    flatexDEGIRO Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -5,67 %
    1 Monat -23,32 %
    3 Monate -26,82 %
    1 Jahr -3,49 %
    Stand: 06.10.2026, 12:30 Uhr

    Informationen zur flatexDEGIRO Aktie

    Es gibt 110 Mio. flatexDEGIRO Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,01 Mrd. € wert.

    Börsenstart Europa - 06.10. - FTSE Athex 20 stark +2,54 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Deutsche Bank, Charles Schwab und Co.

    Deutsche Bank, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,83 %. Charles Schwab notiert im Minus, mit -0,02 %. Interactive Brokers Group Registered (A) notiert im Minus, mit -0,40 %. ING Group legt um +1,01 % zu

    flatexDEGIRO Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Ob sich ein Einstieg bei der flatexDEGIRO Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur flatexDEGIRO Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    flatexDEGIRO

    -4,70 %
    -5,67 %
    -23,32 %
    -26,82 %
    -3,49 %
    +240,40 %
    +54,30 %
    +590,50 %
    +2.317,78 %
    ISIN:DE000FTG1111WKN:FTG111
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