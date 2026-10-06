LPKF Laser & Electronics Aktie klettert nach oben - +3,75 % - 06.10.2026

Mit einer Performance von +3,75 % konnte die LPKF Laser & Electronics Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Die LPKF Laser & Electronics Aktie dreht damit ins Plus. Nach einem Rückgang von -5,88 % am Vortag erholt sich der Kurs heute deutlich und steht bei 16,600€. Setzt sich der positive Trend fort?

LPKF Laser & Electronics entwickelt laserbasierte Systeme für die Leiterplatten-, Halbleiter- und Mikromaterialbearbeitung. Kernprodukte: Laser-Direktstrukturierung, Schneid- und Bohranlagen, LDS- und Glasbearbeitungssysteme. Nischenplayer mit Technologiefokus, global aktiv. Wichtige Wettbewerber: Trumpf, Jenoptik, Han’s Laser. USP: hohe Präzision, patentierte LDS-Technologie, Spezialisierung auf High-End-Mikrobearbeitung.

Der heutige Tag bringt etwas Erleichterung für LPKF Laser & Electronics-Aktionäre, die in den vergangenen drei Monaten Verluste von -15,50 % hinnehmen mussten.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +16,55 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +25,65 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die LPKF Laser & Electronics um +199,65 % gewonnen.

LPKF Laser & Electronics Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +16,55 % 1 Monat +25,65 % 3 Monate -15,50 % 1 Jahr +129,93 %

? wallstreetONLINE-Community zur LPKF Laser & Electronics Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 06.10.2026, 12:30 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Insiderkäufe der Vorstände zu rund 14,60–14,70 Euro, Kursmarken um 13,50–13,70 Euro und die Frage, ob die Bewertung bei rund 350 Mio. Euro Marktkapitalisierung und etwa 100 Mio. Euro Umsatz gerechtfertigt ist. Diskutiert werden zudem eine Prognoseanpassung, EBITDA-Effekte und verschobene Advanced-Packaging-Umsätze; optimistische Beiträge setzen auf künftige LIDE-Aufträge.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber LPKF Laser & Electronics eingestellt.

Informationen zur LPKF Laser & Electronics Aktie

Es gibt 24 Mio. LPKF Laser & Electronics Aktien. Damit ist das Unternehmen 405,42 Mio. € wert.

Der Ausbruch war zum Greifen nah, dann drehte die LPKF Laser Aktie ab. Seit Freitag drückt der Kurs des Laserspezialisten aus Garbsen bei Hannover vehement gegen die Widerstandszone bei 17,05/17,35 Euro, ohne sie zu überwinden. Am Montag eröffnete …

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,21 %. KLA Corporation notiert im Plus, mit +0,41 %. Jenoptik notiert im Plus, mit +1,88 %.

Lohnt sich ein Investment in die LPKF Laser & Electronics Aktie?

Ob die LPKF Laser & Electronics Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur LPKF Laser & Electronics Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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