Mensch und Maschine Software Aktie gut behauptet +2,79 % - 06.10.2026

Anleger bei Mensch und Maschine Software können sich heute freuen: Die Aktie legt um +2,79 % zu und notiert bei 34,95€. Schon gestern ging es für die Mensch und Maschine Software Aktie um +2,50 % nach oben, heute setzt sich die Rally fort und der Kurs steht bei 34,95€. Was bedeutet das für Anleger, die schon investiert sind?

Mensch und Maschine Software SE (MuM) ist ein CAD/CAM- und BIM-Spezialist mit Fokus auf Softwarevertrieb, -entwicklung und Services für Industrie, Bau und Maschinenbau. Kern: Autodesk-Reselling, eigene Add-ons/Branchensoftware, Schulung/Support. Starke Stellung im DACH-Mittelstand. Wichtige Wettbewerber: Nemetschek, Dassault Systèmes, PTC, Hexagon. USP: tiefe Autodesk-Integration, hohe Service- und Beratungstiefe, Nischenfokus.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Mensch und Maschine Software in den letzten drei Monaten Verluste von -4,91 % verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die Mensch und Maschine Software Aktie damit um +4,50 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,73 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Mensch und Maschine Software eine negative Entwicklung von -22,81 % erlebt.

Mensch und Maschine Software Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +4,50 % 1 Monat -3,73 % 3 Monate -4,91 % 1 Jahr -24,49 %

Informationen zur Mensch und Maschine Software Aktie

Stand: 06.10.2026, 12:31 Uhr

Es gibt 17 Mio. Mensch und Maschine Software Aktien. Damit ist das Unternehmen 599,36 Mio. € wert.

Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Mensch und Maschine Software?

Autodesk, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,50 %. Nemetschek notiert im Plus, mit +2,10 %. Paccar notiert im Minus, mit -0,41 %.

Mensch und Maschine Software Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob sich ein Einstieg bei der Mensch und Maschine Software Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Mensch und Maschine Software Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.