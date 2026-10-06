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    Besonders beachtet!

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    Mensch und Maschine Software Aktie gut behauptet +2,79 % - 06.10.2026

    Am 06.10.2026 ist die Mensch und Maschine Software Aktie, bisher, um +2,79 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Mensch und Maschine Software Aktie.

    Besonders beachtet! - Mensch und Maschine Software Aktie gut behauptet +2,79 % - 06.10.2026
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Mensch und Maschine Software SE (MuM) ist ein CAD/CAM- und BIM-Spezialist mit Fokus auf Softwarevertrieb, -entwicklung und Services für Industrie, Bau und Maschinenbau. Kern: Autodesk-Reselling, eigene Add-ons/Branchensoftware, Schulung/Support. Starke Stellung im DACH-Mittelstand. Wichtige Wettbewerber: Nemetschek, Dassault Systèmes, PTC, Hexagon. USP: tiefe Autodesk-Integration, hohe Service- und Beratungstiefe, Nischenfokus.

    Mensch und Maschine Software aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 06.10.2026

    Anleger bei Mensch und Maschine Software können sich heute freuen: Die Aktie legt um +2,79 % zu und notiert bei 34,95. Schon gestern ging es für die Mensch und Maschine Software Aktie um +2,50 % nach oben, heute setzt sich die Rally fort und der Kurs steht bei 34,95. Was bedeutet das für Anleger, die schon investiert sind?

    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Mensch und Maschine Software in den letzten drei Monaten Verluste von -4,91 % verkraften.

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    Allein seit letzter Woche ist die Mensch und Maschine Software Aktie damit um +4,50 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,73 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Mensch und Maschine Software eine negative Entwicklung von -22,81 % erlebt.

    Mensch und Maschine Software Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,50 %
    1 Monat -3,73 %
    3 Monate -4,91 %
    1 Jahr -24,49 %
    Stand: 06.10.2026, 12:31 Uhr

    Informationen zur Mensch und Maschine Software Aktie

    Es gibt 17 Mio. Mensch und Maschine Software Aktien. Damit ist das Unternehmen 599,36 Mio. € wert.

    Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Mensch und Maschine Software?

    Autodesk, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,50 %. Nemetschek notiert im Plus, mit +2,10 %. Paccar notiert im Minus, mit -0,41 %.

    Mensch und Maschine Software Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Ob sich ein Einstieg bei der Mensch und Maschine Software Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Mensch und Maschine Software Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    Mensch und Maschine Software

    +2,79 %
    +4,50 %
    -3,73 %
    -4,91 %
    -24,49 %
    -24,32 %
    -43,97 %
    +193,64 %
    +226,06 %
    ISIN:DE0006580806WKN:658080
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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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