UBS stuft Nordea auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nordea auf "Buy" mit einem Kursziel von 225 schwedischen Kronen belassen. Die nordeuropäischen Banken hätten seit Jahresbeginn eine Rendite von etwas mehr als 25 Prozent erzielt und lägen damit rund 6 Prozent über dem Branchendurchschnitt, schrieb Johan Ekblom in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die durchschnittliche Analystenerwartung für das Ergebniswachstum je Aktie 2027 liege jedoch nur bei knapp 6 Prozent, verglichen mit etwas mehr als 8 Prozent für die Bankenbranche im Allgemeinen. Es sei daher wichtig, selektiv vorzugehen./ck/glVeröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 21:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 21:19 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nordea Bank Abp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,23 % und einem Kurs von 17,24EUR auf Tradegate (06. Oktober 2026, 12:27 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Johan Ekblom

Analysiertes Unternehmen: Nordea

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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