DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft DEUTSCHE TELEKOM AG auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Deutsche Telekom auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Die Investorenveranstaltung des Telekomkonzerns zum Thema Künstliche Intelligenz (KI) sei eine der ersten dieser Art in Europa gewesen, ganz zu schweigen von der europäischen Telekommunikationsbranche, schrieb Robert Grindle in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Als wichtigste Erkenntnis nahm er mit, dass die Begeisterung für den Einsatz von KI-Techniken in allen Bereichen des Unternehmens tief verwurzelt sei und das Management die sich bietenden Chancen sowohl kosten- wie einnahmenseitig optimistisch einschätze./gl/laVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2026 / 07:58 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,67 % und einem Kurs von 26,69EUR auf Tradegate (06. Oktober 2026, 12:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Robert Grindle

Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE TELEKOM AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 40

Kursziel alt: 40

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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