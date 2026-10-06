UBS stuft LOREAL auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für L'Oreal von 430 auf 440 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Trotz anspruchsvoller Vergleichswerte aus dem entsprechenden Vorjahreszeitraum dürfte das flächenbereinigte Wachstum des Kosmetikkonzerns im dritten Quartal bei rund 6 Prozent liegen, schrieb Guillaume Delmas in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. L'Oreal will über die Umsatzentwicklung am 22. Oktober nach Börsenschluss berichten./ck/rob/glVeröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 14:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die L'Oreal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,21 % und einem Kurs von 376,0EUR auf Tradegate (06. Oktober 2026, 12:21 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Guillaume Delmas

Analysiertes Unternehmen: LOREAL

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 440

Kursziel alt: 430

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

