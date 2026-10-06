UBS stuft SAINT GOBAIN auf 'Sell'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Saint-Gobain von 70 auf 65 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Er erwarte im dritten Quartal für den Baustoffkonzern einen leichten Umsatzanstieg im Jahresvergleich von 2,1 Prozent und liege damit etwas unter der Konsensprognose, schrieb Julian Radlinger in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Auf bereinigter Fläche rechnet er mit einem Wachstum von 3,0 Prozent, während die durchschnittliche Analystenprognose (Konsens) bei 3,6 Prozent liege. Grund des Auseinanderdriftens der Schätzungen seien seine und die Annahme des Konsens' zum Mengenwachstum./ck/rob/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 14:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 14:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Compagnie de Saint-Gobain Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,47 % und einem Kurs von 67,98EUR auf Tradegate (06. Oktober 2026, 12:09 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Julian Radlinger
Analysiertes Unternehmen: SAINT GOBAIN
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 65
Kursziel alt: 70
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Julian Radlinger
Analysiertes Unternehmen: SAINT GOBAIN
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 65
Kursziel alt: 70
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte