UBS stuft SAINT GOBAIN auf 'Sell'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Saint-Gobain von 70 auf 65 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Er erwarte im dritten Quartal für den Baustoffkonzern einen leichten Umsatzanstieg im Jahresvergleich von 2,1 Prozent und liege damit etwas unter der Konsensprognose, schrieb Julian Radlinger in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Auf bereinigter Fläche rechnet er mit einem Wachstum von 3,0 Prozent, während die durchschnittliche Analystenprognose (Konsens) bei 3,6 Prozent liege. Grund des Auseinanderdriftens der Schätzungen seien seine und die Annahme des Konsens' zum Mengenwachstum./ck/rob/glVeröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 14:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Compagnie de Saint-Gobain Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,47 % und einem Kurs von 67,98EUR auf Tradegate (06. Oktober 2026, 12:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Julian Radlinger

Analysiertes Unternehmen: SAINT GOBAIN

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 65

Kursziel alt: 70

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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