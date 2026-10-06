UBS stuft SCHNEIDER ELECTRIC auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Schneider Electric vor dem Hintergrund der angekündigten Übernahme des US-Softwarespezialisten PTC auf "Buy" mit einem Kursziel von 335 Euro belassen. Der Kurseinbruch von 10 Prozent am Vortag sei übertrieben gewesen, doch eine Erholung werde wohl Zeit brauchen, schrieb Andre Kukhnin in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Analyst geht davon aus, dass die Transaktion unter Einbeziehung aller Synergien zu einem Gewinnwachstum je Aktie von rund 5 Prozent führen wird sowie zu einer Kapitalrendite von etwa 6 Prozent. Den Zukauf hält er für günstig und begründet dies mit den erheblichen Kursrückgängen im gesamten Softwarebereich aufgrund von Bedenken hinsichtlich Künstlicher Intelligenz und sieht in dem Schritt des französischen Elektrotechnikkonzerns "klare strategische Vorteile"./ck/rob/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 20:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 20:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,33 % und einem Kurs von 264,3EUR auf Tradegate (06. Oktober 2026, 12:44 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Andre Kukhnin
Analysiertes Unternehmen: SCHNEIDER ELECTRIC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 335
Kursziel alt: 335
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Andre Kukhnin
Analysiertes Unternehmen: SCHNEIDER ELECTRIC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 335
Kursziel alt: 335
Währung: EUR
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