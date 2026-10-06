UBS stuft SCHNEIDER ELECTRIC auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Schneider Electric vor dem Hintergrund der angekündigten Übernahme des US-Softwarespezialisten PTC auf "Buy" mit einem Kursziel von 335 Euro belassen. Der Kurseinbruch von 10 Prozent am Vortag sei übertrieben gewesen, doch eine Erholung werde wohl Zeit brauchen, schrieb Andre Kukhnin in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Analyst geht davon aus, dass die Transaktion unter Einbeziehung aller Synergien zu einem Gewinnwachstum je Aktie von rund 5 Prozent führen wird sowie zu einer Kapitalrendite von etwa 6 Prozent. Den Zukauf hält er für günstig und begründet dies mit den erheblichen Kursrückgängen im gesamten Softwarebereich aufgrund von Bedenken hinsichtlich Künstlicher Intelligenz und sieht in dem Schritt des französischen Elektrotechnikkonzerns "klare strategische Vorteile"./ck/rob/glVeröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 20:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,33 % und einem Kurs von 264,3EUR auf Tradegate (06. Oktober 2026, 12:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Andre Kukhnin

Analysiertes Unternehmen: SCHNEIDER ELECTRIC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 335

Kursziel alt: 335

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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