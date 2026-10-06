Constellation Energy Aktie - Kurs legt am 06.10.2026 stark zu

Die Constellation Energy Aktie kann am heutigen Handelstag um +6,46 % auf 255,10€ zulegen. Das sind +15,48 € mehr als am letzten Handelstag. Die Constellation Energy Aktie setzt ihren Lauf fort. Bereits am Vortag legte der Kurs um +4,89 % zu, heute kommt ein weiteres Plus von +6,46 % hinzu. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Constellation Energy ist ein führender US-Energieversorger, der Strom und Erdgas liefert. Mit innovativen Energielösungen und einem Fokus auf Nachhaltigkeit behauptet es sich gegen Konkurrenten wie Duke Energy und Exelon.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Constellation Energy über einen Zuwachs von +16,44 % freuen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +7,40 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,43 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Constellation Energy eine negative Entwicklung von -19,03 % erlebt.

Während Constellation Energy heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,41 %.

Constellation Energy Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +7,40 % 1 Monat -4,43 % 3 Monate +16,44 % 1 Jahr -20,45 %

Informationen zur Constellation Energy Aktie

Stand: 06.10.2026, 13:00 Uhr

Es gibt 354 Mio. Constellation Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 90,21 Mrd.EUR € wert.

Google and Constellation Energy today announced a long-term strategic clean energy collaboration to bring 890 megawatts (MW) of new, reliable nuclear capacity onto the PJM Interconnection grid to meet growing demand and increase grid reliability. …

Constellation Energy Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob die Constellation Energy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Constellation Energy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.