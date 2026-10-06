Neue Milliarden für Rheinmetall? Der Konzern setzt auf den Weltraum

Die Bundeswehr kann die Systeme künftig eigenständig beauftragen. Rheinmetall ICEYE Space Solutions betreibt die Satelliten und baut die Konstellation weiter aus. Die Technologie soll unter anderem dem Schutz der Brigade Litauen und der Überwachung der NATO-Ostflanke dienen.

Rheinmetall macht beim Aufbau einer eigenen Satellitenaufklärung für die Bundeswehr Tempo. Weniger als ein Jahr nach der Vertragsunterzeichnung erreicht das Programm SPOCK-1 den nächsten wichtigen Meilenstein. Die deutschen Streitkräfte erhalten direkten Zugriff auf mehrere speziell für sie vorgesehene Satelliten zur Radaraufklärung.

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Produktion in Deutschland gestartet

Parallel dazu hat Rheinmetall ICEYE Space Solutions die Produktion von Satelliten am Standort Neuss aufgenommen. Damit beginnt die industrielle Umsetzung des Projekts. In Neuss sollen Produktion, Integration, Tests und Qualitätssicherung gebündelt werden.

Mehrere Dutzend Satelliten pro Jahr sollen dort gefertigt und für den Einsatz im Erdorbit qualifiziert werden. Rheinmetall will damit zugleich die industrielle Basis für weltraumgestützte Aufklärung in Deutschland stärken.

"Weniger als ein Jahr nach Vertragsunterzeichnung erhält die Bundeswehr direkten Zugriff auf eine dedizierte SAR-Aufklärungsfähigkeit", erklärte Rheinmetall-Chef Armin Papperger. Der Produktionsstart in Neuss zeige zudem, dass das Unternehmen Weltraumtechnologie nicht nur entwickle, sondern auch in Deutschland industriell skalieren könne.

ICEYE sieht Tempo als entscheidenden Faktor

Auch ICEYE-Mitgründer und CEO Rafal Modrzewski betont die Geschwindigkeit des Projekts. Jeder SPOCK-1-Satellit profitiere von den Erfahrungen, die ICEYE beim Betrieb seiner großen SAR-Konstellation für staatliche Kunden gesammelt habe.

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Die Kombination aus der Erfahrung von ICEYE und der industriellen Größe von Rheinmetall habe den schnellen Übergang vom Vertragsabschluss zur operativen Einsatzfähigkeit ermöglicht, so Modrzewski. Dieses Tempo solle beibehalten werden, während das System weiter ausgebaut werde.

SPOCK-1 steht für "SAR-Spacesystem for persistent operational tracking Stufe 1". Das Programm bildet die erste Stufe eines nationalen Radaraufklärungssystems, das eine kontinuierliche und wetterunabhängige Überwachung aus dem All ermöglichen soll.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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