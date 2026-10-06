U.S. Polo Assn. feiert eine herausragende europäische Polosaison 2026

WEST PALM BEACH, FL / ACCESS Newswire / 6. Oktober 2026 / U.S. Polo Assn., die offizielle Sportmarke der United States Polo Association (USPA), unterstützte während der Sommersaison 2026 mehrere bedeutende Sportveranstaltungen in ganz Europa und bekräftigte damit die authentische Verbindung der Marke zu diesem Sport auf dem gesamten Kontinent. U.S. Polo Assn. fungierte als offizieller Bekleidungs- und Trikotsponsor für mehrere Veranstaltungen, darunter:

Das 55. Sotogrande International Polo Tournament im Ayala Polo Club in Sotogrande, Spanien;

Barnes French Open im Polo Club de Chantilly in Frankreich;

Engel & Völkers Berlin Maifeld Polo Cup in Deutschland;

Museumplein Polo Amsterdam in den Niederlanden;

Die Gewinner der Barnes French Open, Kazak, auf der Bühne mit der Trophäe im Polo Club de Chantilly in Frankreich

Im Rahmen dieser Partnerschaften stattete die U.S. Polo Assn. Spieler, Schiedsrichter und Veranstaltungsmitarbeiter aus und unterstützte dabei Wettbewerbe, darunter historische High-Goal-Meisterschaften an legendären Austragungsorten in der gesamten Region.

„Die Präsenz der U.S. Polo Assn. in ganz Europa spiegelt sowohl die globale Reichweite unserer Marke als auch unser unerschütterliches Engagement für die Unterstützung des Sports wider, der die Marke inspiriert“, sagte J. Michael Prince, President und CEO von USPA Global, dem Unternehmen, das die milliardenschwere Marke U.S. Polo Assn. verwaltet und vermarktet. „Von historischen Meisterschaftsschauplätzen bis hin zu dynamischen Polo-Lifestyle-Veranstaltungen – diese Partnerschaften ermöglichen es uns, die Athleten, Vereine und Traditionen zu feiern, die diesen Sport so faszinierend machen, und ihn gleichzeitig einem neuen Publikum auf der ganzen Welt näherzubringen.“

Das Dubai Polo Team als Sieger des 55. Sotogrande International Polo Tournament im Ayala Polo Club in Sotogrande, Spanien

In Spanien unterstützte U.S. Polo Assn. das 55. Sotogrande International Polo Tournament im Ayala Polo Club als offizieller Bekleidungssponsor. Der als Spaniens führendes Poloturnier weithin anerkannte Sommerwettbewerb umfasste Spiele um den Bronze-, Silber- und Gold-Cup in verschiedenen Handicap-Klassen. Die U.S. Polo Assn. stellte die Bekleidung für die Mitarbeiter, die Trikots der Schiedsrichter, Marken-Giveaways sowie den Preis für den Most Valuable Player (wertvollsten Spieler) des 22-Goal-Finales des Sotogrande Gold Cups zur Verfügung und stellte dabei erstmals eine maßgeschneiderte Einzelhandelskollektion vor. Das Dubai Polo Team sicherte sich den High-Goal-Meistertitel mit einem 16-9-Sieg über Sainte Mesme und gewann damit seinen fünften Sotogrande-Gold-Cup-Titel.

Die europäische Saison wurde im Polo Club du Domaine de Chantilly fortgesetzt, wo die U.S. Polo Assn. bereits zum dritten Mal in Folge als offizieller Bekleidungs- und Trikotsponsor der Barnes French Open auftrat. Die 2001 ins Leben gerufenen French Open haben sich zu einem der angesehensten High-Goal-Turniere Europas entwickelt und sind nach wie vor eine wichtige Bühne für den Sport in Frankreich. U.S. Polo Assn. stellte während der gesamten Saison in Chantilly die Bekleidung für die Mitarbeiter und die Schiedsrichtertrikots bereit sowie maßgeschneiderte Mannschaftstrikots für das gemischte Teilnehmerfeld, das mit einem spannenden 10-6-Sieg von Kazak über Akasha endete.

Rasantes Spiel um den Poloball beim Engel & Völkers Berlin Maifeld Polo Cup in Deutschland

In Deutschland unterstützte U.S. Polo Assn. den Engel & Völkers Berlin Maifeld Polo Cup, auch bekannt als Deutsche High-Goal-Meisterschaft, im siebten Jahr in Folge und fungierte erneut als offizieller Trikot- und Bekleidungssponsor. Die Marke stellte Mannschafts- und Schiedsrichtertrikots, Caps sowie Spielerbekleidung für das Turnier mit acht Mannschaften bereit, das im Preußischen Polo & Country Club begann und im Maifeld im Berliner Olympiapark endete. Auf diesem historischen Gelände fand 1936 der letzte olympische Auftritt dieser Sportart statt, was eine besondere Verbindung zwischen der traditionsreichen Vergangenheit des Sports und seinem anhaltenden Wachstum in Deutschland herstellt. Nach einer spannenden Woche mit High-Goal-Polo setzte sich Bentley Berlin gegen Plusquadrat durch und wurde zum Sieger des Jahres 2026 gekürt.

Zahlreiche Zuschauer verfolgten das actionreiche Polo-Spiel auf dem Museumplein Polo Amsterdam in den Niederlanden

Die U.S. Polo Assn. baute ihre Präsenz im europäischen Sportbereich durch ihre erstmalige Partnerschaft mit dem Museumplein Polo Amsterdam weiter aus und fungierte dabei als offizieller Trikot- und Bekleidungssponsor. Das dreitägige Arena-Polo-Turnier fand im kulturellen Herzen Amsterdams neben dem Rijksmuseum, dem Van-Gogh-Museum und dem Stedelijk Museum statt und brachte sechs internationale Teams zu rasanten Wettkämpfen in einer bedeutenden kulturellen Kulisse zusammen. U.S. Polo Assn. stattete die Teams und Schiedsrichter aus, unterstützte die Verteilung von Caps als Giveaways und überreichte dem Most Valuable Player (wertvollsten Spieler) der Veranstaltung eine Stiefeltasche mit Markenlogo. Lassus Tandartsen gewann das Finale des Museumplein Polo Amsterdam 2026 gegen den Zweitplatzierten Wereldhave, und Aki van Andel von Lassus Tandartsen wurde zum wertvollsten Spieler des Turniers gekürt.

„Europa ist nach wie vor eine wichtige und wachsende Region für U.S. Polo Assn., und diese Partnerschaften schaffen eine starke Verbindung zwischen dem sportlich inspirierten Lifestyle der Marke und ihren authentischen Wurzeln in diesem Sport“, sagte Lorenzo Nencini, CEO von Incom, einem Lizenzpartner von U.S. Polo Assn. in Europa. „Durch die Unterstützung führender Polo-Veranstaltungen in wichtigen europäischen Märkten stärken wir die Kundenbindung, steigern den Bekanntheitsgrad des Sports und schaffen langfristige Dynamik für die Marke in der gesamten Region.“

Die europäische Saison 2026 bekräftigte das langjährige Engagement der U.S. Polo Assn. für die weltweite Förderung des Sports – von historischen High-Goal-Meisterschaften bis hin zu kulturellen Veranstaltungen, die den Sport einem neuen Publikum näherbringen. Mit einer globalen Präsenz in 190 Ländern, rund 1.200 U.S. Polo Assn.-Geschäften und Tausenden weiterer Vertriebsstellen bringt die Marke weiterhin Sport, Stil und Kundenerlebnisse auf internationalen Märkten zusammen.

Über U.S. Polo Assn.

U.S. Polo Assn. ist die offizielle Sportmarke der United States Polo Association (USPA), des größten Verbands von Polo-Clubs und Polo-Spielern in den Vereinigten Staaten, der 1890 gegründet wurde. Mit einem weltweiten Umsatz im Milliardenbereich und einem globalen Vertriebsnetz, das mehr als 1.200 Retail-Geschäfte von U.S. Polo Assn. sowie Tausende weitere Vertriebsstellen umfasst, bietet U.S. Polo Assn. Bekleidung, Zubehör und Schuhe für Herren, Damen und Kinder in mehr als 190 Ländern weltweit an. Die globale Polohemd-Kampagne von U.S. Polo Assn. mit dem Titel „An Icon Born from the Game“ ist eine eindrucksvolle Hommage an die authentischen sportlichen Ursprünge des legendären Polohemds und dessen Entwicklung zu einem der beständigsten Stilklassiker der Welt.

Die globale Sportmarke sponsert bedeutende Polo-Veranstaltungen auf der ganzen Welt, darunter die U.S. Open Polo Championship, die jährlich im USPA National Polo Center in „The Palm Beaches“ stattfindet und als das führende Polo-Turnier in den Vereinigten Staaten gilt. Dank historischer Vereinbarungen mit ESPN in den Vereinigten Staaten, TNT und Eurosport in Europa, Star Sports in Indien sowie BeIN Sports im Nahen Osten werden nun mehrere der weltweit führenden Polo-Meisterschaften, die von U.S. Polo Assn. gesponsert werden, übertragen, wodurch dieser spannende Sport erstmals Millionen von Sportfans weltweit zugänglich gemacht wird.

U.S. Polo Assn. wurde kürzlich von USA Today zu einer der vertrauenswürdigsten Marken gekürt und belegte laut License Global im Jahr 2026 den ersten Platz unter den Sportlizenzgebern weltweit, noch vor der NFL, der PGA Tour und der Formel 1. Die vom Sport inspirierte Marke wurde international mit Auszeichnungen für ihr globales Wachstum und ihre Sportinhalte gekürt. Aufgrund ihres enormen Erfolgs als globale Marke wurde die U.S. Polo Assn. in Fortune, Forbes, Modern Retail, WWD und GQ sowie auf Yahoo Finance und Bloomberg und in vielen anderen namhaften Medien weltweit vorgestellt. Weitere Informationen finden Sie unter uspoloassnglobal.com, folgen Sie außerdem @uspoloassn.

USPA Global ist eine Tochtergesellschaft der United States Polo Association (USPA) und verwaltet die milliardenschwere Sportmarke U.S. Polo Assn. USPA Global verwaltet auch ihre Tochtergesellschaft Global Polo, die weltweit führend im Bereich Polo-Sportinhalte ist. Weitere Informationen finden Sie unter globalpolo.com oder Global Polo auf YouTube.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Shannon Stilson - VP, Sports Marketing & Media

Tel. +001.561.227.6994 - E-mail: sstilson@uspagl.com

Stacey Kovalsky - VP, Global PR & Communications

Tel. +001.561.790.8036 - E-Mail: skovalsky@uspagl.com

QUELLE: U.S. Polo Assn.

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