American Pacific plant Bohrlochmessungen zur Ausrichtung von Step-out-Bohrungen in der hochgradigen Massivsulfidzone seines Kupfer-Gold-Projekts Madison in Montana

Vancouver, British Columbia / 6. Oktober 2026 / IRW-Press / American Pacific Mining Corp. (CSE: USGD | OTCQX: USGDF | FWB: 1QC | WKN: A422L8) („American Pacific“ oder das „Unternehmen“) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen Colog, Inc. („Colog“) mit der Durchführung geophysikalischer und struktureller Messungen in der Bohrung M26C-02 auf seinem zu 100 % unternehmenseigenen Kupfer-Gold-Projekt Madison („Madison“ oder das „Projekt“) in der Nähe von Silver Star, Montana, beauftragt hat.

Die Untersuchungsergebnisse werden als Grundlage für geplante Folgebohrungen dienen, um die Kontinuität und Ausdehnung der Massivsulfidzone zu prüfen.

Die Bohrlochbildgebung wird dazu beitragen, das Einfallen und die Fallrichtung der mineralisierten Kontakte sowie der damit verbundenen geologischen Strukturen zu bestimmen.

Die Messungen dienen der weiteren Untersuchung der Bohrung M26C-02, die 30,8 Meter mit durchschnittlichen Gehalten von 7,40 g/t Gold, 9,62 g/t Silber und 0,29 % Kupfer durchteuft hat.

Das Vermessungsprogramm dient der weiteren Untersuchung der hochgradigen Gold-Silber-Kupfer-Mineralisierung, über die das Unternehmen in seiner Pressemitteilung vom 9. September 2026 berichtet hatte. M26C-02 durchteufte 30,8 Meter („m“) mit durchschnittlich 7,40 Gramm Gold pro Tonne („g/t“), 9,62 g/t Silber und 0,29 % Kupfer, darunter 20,1 m mit durchschnittlich 11,15 g/t Gold, 14,3 g/t Silber und 0,42 % Kupfer sowie einen höhergradigen Abschnitt von 7,92 m mit durchschnittlich 25,33 g/t Gold, 29,6 g/t Silber und 0,86 % Kupfer.

Die geplanten Messungen sollen das Verständnis des Unternehmens hinsichtlich der Ausrichtung und der geologischen Kontrollfaktoren des südwestlich gelegenen Massivsulfidkörpers bei Madison verbessern, der durch die am 9. September gemeldeten Analyseergebnisse nachgewiesen wurde. Diese Informationen werden dazu beitragen, das aus den bestehenden Bohrungen interpretierte Einfallen und die Fallrichtung zu verfeinern und als Orientierung für die Positionierung und Ausrichtung der derzeit geplanten Folgebohrungen zu dienen, mit denen die Mineralisierung jenseits von M26C-02 überprüft werden soll. Siehe Abbildung 1.

Bohrlochvermessungsprogramm

Das Vermessungsprogramm umfasst Messungen mit akustischen und optischen Televiewern sowie Messungen der induzierten Polarisation/des spezifischen Widerstands und der induktiven Leitfähigkeit.

Akustische und optische Televiewer-Messungen liefern orientierte Bilder der Bohrlochwand, anhand derer das technische Team die Ausrichtung identifizierbarer mineralisierter Kontakte, Schichtung, Klüfte und anderer geologischer Merkmale bestimmen kann. Diese Beobachtungen werden dazu beitragen, die Geometrie des Sulfidkörpers und seine Beziehung zum umgebenden Wirtsgestein einzugrenzen.

Darüber hinaus wird das Unternehmen möglicherweise Messungen mittels induzierter Polarisation/spezifischen Widerstands und der induktiven Leitfähigkeit durchführen. Diese Untersuchungen liefern ergänzende Messdaten zu den elektrischen Eigenschaften der Gesteinsformationen, die von M26C-02 durchteuft wurden. Die Integration dieser Messdaten mit Bohrlochbildern, Bohrkernprotokollierung und Analyseergebnissen wird dazu beitragen, den mineralisierten Abschnitt zu charakterisieren und die dreidimensionale geologische Interpretation des Unternehmens zu verfeinern.

Potential Drillhole Trace

Abbildung 1: Draufsicht auf die Zone von Interesse.

Planung der Folgebohrungen

Die von M26C-02 durchteufte Massivsulfidzone bleibt in Fall- und Streichrichtung offen. Das Unternehmen plant Folgebohrungen in Richtung Westsüdwest, um die interpretierte Ausdehnung dieser Mineralisierung zu überprüfen.

Die Vermessungsergebnisse werden in das geologische Modell einfließen, um:

das interpretierte Einfallen und die Fallrichtung des Massivsulfidkörpers zu verfeinern;

geologische Kontakte und Strukturen zu identifizieren, die die Mineralisierung kontrollieren könnten;

die Ausrichtung der Bohrungen und die Zieltiefen für geplante Step-out-Bohrungen festzulegen; und

Bohrungen zu unterstützen, die darauf abzielen, die Kontinuität zwischen bekannten Bohrabschnitten nachzuweisen und die Ausdehnung der mineralisierten Zone zu bewerten.

Die Messungen werden zusätzliche geologische Rahmenbedingungen für die Bohrzielerstellung liefern. Kontinuität, Mächtigkeit und Gehalt jenseits der bestehenden Abschnitte werden durch Folgebohrungen bewertet.

Alle gemeldeten Abschnitte entsprechen Bohrlochlängen. Die wahren Mächtigkeiten wurden noch nicht bestimmt.

„Nach dem bedeutenden Massivsulfidabschnitt, der von M26C-02 durchteuft wurde, besteht unsere nächste Priorität darin, die Ausrichtung des mineralisierten Körpers besser zu verstehen und diese Informationen zur Steuerung unserer Step-out-Bohrungen zu nutzen“, sagte Eric Saderholm, Managing Director of Exploration. „Diese Messungen werden unser geologisches Modell von Madison um strukturelle Messungen und geophysikalische Daten ergänzen und uns dabei helfen, Folgebohrungen so zu positionieren, dass die Kontinuität und die Ausdehnungen der hochgradigen Zone geprüft werden können.“

Erklärung der qualifizierten Person

Die technischen Aspekte dieser Pressemitteilung wurden von Eric Saderholm, P.Geo., Managing Director of Exploration des Unternehmens und designierte qualifizierte Person im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

Über American Pacific Mining Corp.

American Pacific Mining ist ein auf Edel- und Basismetalle ausgerichtetes Explorations- und Erschließungsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf Chancen im Westen der Vereinigten Staaten gerichtet ist. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist das ehemals produzierende Kupfer-Gold-Projekt Madison in Montana, das sich zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindet. American Pacific wurde im Zusammenhang mit der Transaktion zum Erwerb von Madison 2021 und 2022 als Finalist für die Auszeichnung „Deal of the Year“ bei den S&P Global Platts Metals Awards nominiert, einem jährlichen Programm, das beispielhafte Leistungen in 16 Kategorien anerkennt. Durch eine Transaktion mit Vizsla Copper im Jahr 2025 hat sich American Pacific eine bedeutende Aktienbeteiligung mit zusätzlichem meilensteinabhängigen Wertsteigerungspotenzial an dem im fortgeschrittenen Explorationsstadium befindlichen Kupfer-Zink-VMS-Projekt Palmer in Alaska gesichert. American Pacific hält infolge der Ausgliederung des Projekts Tuscarora District in Nevada auch eine bedeutende Aktienbeteiligung an ICG Silver & Gold. Das Projektportfolio des Unternehmens umfasst mehrere weitere hochgradige Edelmetallprojekte in bedeutenden Bergbaurevieren in Nevada. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, seinen Aktionären durch Partnerschaften, Ausgliederungen und die aktive Exploration eine Beteiligung an Entdeckungs- und Explorationspotenzial in seinem gesamten Portfolio zu bieten.

American Pacific wurde nach den Gesetzen von British Columbia gegründet und der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in der Suite 910 – 510 Burrard Street, Vancouver, BC, V6C 3A8.

Im Namen des Board of Directors von American Pacific Mining Corp:

Warwick Smith, CEO & Direktor

Firmenzentrale: Suite 910 – 510 Burrard Street

Vancouver, BC, V6C 3A8 Kanada

Ansprechpartner für Investor Relations:

Kristina Pillon, High Tide Consulting Corp.

604.908.1695 / Kristina@americanpacific.ca

Ansprechpartner für Medien:

Adam Bello, Primoris Group Inc.

416.489.0092 / media@primorisgroup.com

Die vollständige Offenlegung entnehmen Sie bitte unserem NI 43-101-konformen technischen Bericht für das Projekt Madison unter www.americanpacificmining.com.

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen und Informationen, die zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze darstellen. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen beinhalten insbesondere, sind aber nicht beschränkt auf Aussagen, die sich auf die geplante Explorationskampagne 2026 des Unternehmens beziehen.

Alle Aussagen oder Informationen, die Prognosen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Vorhersagen, Ziele, Annahmen oder zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder darauf Bezug nehmen (häufig, aber nicht immer, unter Verwendung von Wörtern oder Ausdrücken wie „erwartet“, „geht davon aus“, „glaubt“, „plant“, „schätzt“, „beabsichtigt“, „strebt an“, „Ziele“, „Prognosen“, „Zielsetzungen“, „potenziell“ oder Abwandlungen davon bzw. die Verneinung dieser Begriffe sowie ähnliche Ausdrücke oder Aussagen, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erreicht werden „können“, „könnten“, „würden“, „dürften“ oder „werden“) sind keine Aussagen über historische Tatsachen und können als zukunftsgerichtete Informationen gelten. Die zukunftsgerichteten Informationen des Unternehmens basieren auf den Annahmen, Überzeugungen, Erwartungen und Meinungen des Managements zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Annahmen, Überzeugungen, Erwartungen oder Meinungen des Managements ändern sollten oder sich andere Ereignisse ergeben, die solche Aussagen oder Informationen beeinflussen. Aus den oben genannten Gründen sollten Anleger kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Informationen setzen.

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Die American Pacific Mining Corporation Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,20 % und einem Kurs von 0,102EUR auf Tradegate (05. Oktober 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

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