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    Kontrollgremium-Chef

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    Werden Geheimnisverrat nicht dulden

    Für Sie zusammengefasst
    • Henrichmann: Geheimnisverrat wird nicht geduldet
    • Krings fordert lückenlose Aufklärung der Vorwürfe
    • Hanning wegen Spionageverdachts festgenommen
    Kontrollgremium-Chef - Werden Geheimnisverrat nicht dulden
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BERLIN (dpa-AFX) - Nach der Festnahme des früheren BND-Chefs August Hanning findet der Vorsitzende des Parlamentarischen Kontrollgremiums, Marc Henrichmann, deutliche Worte. "Wir werden Geheimnisverrat nicht dulden", sagte der CDU-Politiker dem Portal "The Pioneer". Der Staat sende hier ein "wichtiges Signal nach außen sowie nach innen: Die Arbeit mit geheimen Informationen ist eine Frage der nationalen Sicherheit und kein Bagatelldelikt". Wer sich mit den Feinden der freiheitlichen Demokratie verbünde, bleibe nicht unentdeckt.

    Eine umfassende Aufklärung fordert sein Parteikollege Günter Krings. Die Vorwürfe müssten lückenlos aufgeklärt werden, sagte der Unionsfraktionsvize der "Rheinischen Post". "Ich gehe natürlich auch davon aus, dass sich das Parlamentarische Kontrollgremium zeitnah mit dem Fall befasst." Alleine der Verdacht sei schädlich für das Vertrauen in die Sicherheitsbehörden.

    Hanning leitete den Bundesnachrichtendienst von 1998 bis 2005. Am Morgen war er unter Spionageverdacht festgenommen worden./thn/DP/mis






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