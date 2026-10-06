Darum liegt die Short-Quote bei dieser Immobilienaktie bei unglaublichen 24,3 %

Vor allem hochverschuldete Unternehmen wie Vonovia hat es hart getroffen. Hier rächt sich inzwischen, dass der Konzern während der Niedrigzinsjahre zwar aggressiv auf Wachstum gesetzt, es aber verpasst hat, rechtzeitig mit dem Schuldenabbau zu beginnen.

Anlegerinnen und Anleger von Immobilienwerten haben im Börsenjahr 2026 nichts zu lachen. Der in den vergangenen Wochen und Monaten starke Anstieg der Anleiherenditen – eine Reaktion auf die hohen Energiepreise, überschuldete Staatshaushalte und eine gigantische Kapitalnachfrage im Zusammenhang mit dem KI-Boom – sorgte für einen Ausverkauf der gesamten Branche.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Vonovia zieht erste Leerverkäufer an

Auf rund 40 Milliarden Euro belaufen sich die Verbindlichkeiten inzwischen. Dem steht ein geschätzter EBITDA-Ertrag von 2,94 Milliarden Euro gegenüber, was zu einem Verschuldungsgrad von 13,6 gemessen am operativen Gewinn führt – als gesund gilt innerhalb der Immobilienbranche ein Wert von bis zu 6. Vonovia liegt also weit darüber.

Die Aktie spiegelt die Sorgen von Investoren bezüglich der finanziellen Nachhaltigkeit sowohl der Geschäfte als auch der (noch) üppigen Dividende wider – sie notiert gegenüber dem Jahreswechsel mit Verlusten von 31 Prozent. Verglichen mit dem Stand vor 5 Jahren sind es sogar -65 Prozent.

Das hat auch Leerverkäufer auf den Plan gerufen. Mit BlackRock, Two Sigma Investments und D.E. Shaw sind laut Bundesanzeiger drei institutionelle Short-Positionen bekannt. Sie haben insgesamt 1,8 Prozent des Free Floats leerverkauft und setzen auf weiter fallende Kurse.

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Short-Quote 24,3 Prozent: Bei MPT sieht es finster aus

Nochmal eine ganz andere Hausnummer stellen dagegen Wetten gegen die Aktie von Medical Properties Trust dar, denn hier beträgt die Leerverkaufsquote 24,3 Prozent, womit sie innerhalb der Immobilienbranche eine der derzeit höchsten ist.

Die US-Immobilieninvestitionsgesellschaft (REIT) hat sich auf Krankenhausimmobilien und medizinische Versorgungseinrichtungen spezialisiert und war aufgrund ihrer überdurchschnittlich hohen Ausschüttungsrendite lange ein bei Anlegerinnen und Anlegern beliebter Dividendenwert.

Doch das Unternehmen wird längst von existenziellen Sorgen geplagt, wie nicht nur das hohe Leerverkaufsinteresse, sondern auch die Aktienkursperformance zeigt. Mit einem Minus von 83,3 Prozent hat Medical Properties Trust noch einmal eine ganze Ecke schlechter abgeschnitten. Werden Dividendenzahlungen, die auf Betreiben der Gläubiger gleich zwei Mal nahezu halbiert werden mussten, mitberücksichtigt, "verbessert" sich die Performance auf ein Minus von 74,4 Prozent.

Rating-Agentur bewertet sogar mit Zahlungsausfall

Wie Vonovia ist das Unternehmen in die Niedrigzinsfalle getappt. Zwischen 2016 und 2021 legte der Wert des Immobilienportfolios zwar von 3,73 auf 11,8 Milliarden US-Dollar zu, allerdings kletterte auch die Verschuldung von 2,91 auf 11,37 Milliarden US-Dollar stark. Das schlägt sich jetzt, obwohl der Konzern inzwischen 1,7 Milliarden US-Dollar an Schulden abbauen konnte, in mit 533,4 Millionen US-Dollar mehr als dreimal so hohen Zinskosten wie noch im Geschäftsjahr 2016 nieder.

Da die Reduzierung von Schulden auch mithilfe von Veräußerungen bewerkstelligt wurde, sind gleichzeitig die Funds From Operations (FFO) gesunken. Das erschwert die Rückzahlungsfähigkeit. Dementsprechend bewertet die Rating-Agentur S&P Global die Bonität inzwischen mit "Selective Default" – das bedeutet nicht weniger als den teilweisen Zahlungsausfall.

Zwar gab Medical Properties Trust vor rund 3 Wochen bekannt, sich von zwei Krankenhausimmobilien mit einem Wert von 413 Millionen US-Dollar getrennt zu haben, was zu Nettoerträgen von 371 Millionen US-Dollar führte. Die zwischenzeitliche Erleichterungsrallye der Aktie währte aber nur wenige Stunden. Das zeigt, wie wenig Vertrauen Investoren noch in die Überlebensfähigkeit des Unternehmens haben. Insgesamt 680 Millionen US-Dollar konnte der Konzern allein im dritten Quartal zugunsten des Schuldenabbaus mobilisieren. Dadurch sinken die Mieterträge aber weiter.

Dividendenrendite 10,9 Prozent? Vermutlich nicht mehr lange!

Zwischen 2024 und Anfang diesen Jahres handelte die Aktie recht zuverlässig innerhalb einer Range von 4 bis 6 US-Dollar. Das spiegelte die zeitweise verbesserten Geschäftsaussichten wider, welche das Management in Übereinstimmung mit den Anleihegläubigern sogar zu einer vorsichtigen Dividendenerhöhung von 8 auf 9 Cent pro Quartal veranlasst hatte.

Dieser Schritt war rückblickend voreilig und hat die Rechnung ohne die Möglichkeit eines starken Anstiegs der Anleiherenditen gemacht. Bis zum Allzeittief bei 2,92 US-Dollar, markiert im Januar 2024, ist es inzwischen nicht mehr weit. Das dürfte auch für die nächste Dividendenkürzung gelten, denn gegenwärtig bietet Medical Properties Trust eine Ausschüttung von 10,9 Prozent.

Die hierfür benötigten Mittel in Höhe von rund 55 Millionen US-Dollar pro Quartal wird sich das Unternehmen aber nicht mehr lange leisten können, nachdem der Nettoertrag nach zwei positiven Quartalen inzwischen wieder sein Vorzeichen gewechselt hat.

Fazit: Gesunde Bilanzen sind jetzt das A und O

Für viele hochverschuldete Immobilienkonzerne stellen die stark steigenden Anleiherenditen eine zunehmend existenzielle Bedrohung dar. Zwar wittern viele Anlegerinnen und Anleger angesichts stark gesunkener Aktienkurse eine Einstiegschance – am deutschen Aktienmarkt vor allem bei Vonovia – doch die Realität ist eine andere. Profis setzen zunehmend auf Leerverkäufe, während Unternehmen, um ihre Verschuldung zu reduzieren, ihr Tafelsilber verscherbeln und nötigenfalls ihre Dividende kürzen müssen. Und selbst das könnte in Einzelfällen nicht genügen, wie das Beispiel des US-Krankenhausvermieters Medical Properties Trust zeigt.

Zwar bietet die Immobilienbranche durchaus attraktive Chancen, sollte es zu einer Kehrtwende am Anleihemarkt kommen. Allerdings sollten Anlegerinnen und Anleger ausschließlich auf Konzerne mit gesunden Unternehmensbilanzen setzen, denn hier sind die Überlebens- und Erholungschancen gleichzeitig am größten. In den vergangenen Jahren vorbildlich gewirtschaftet haben vor allem Public Storage (Nettoverschuldung/EBITDA: 2,9) und Apple Hospitality (Nettoverschuldung/EBITDA: 3,5). Gleichzeitig bieten sie mit 4,3 und 5,9 Prozent hohe und gleichzeitig sichere Dividenden.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion





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