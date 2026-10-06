Asien geht im Kampf gegen den Öl-Schock das Geld aus

Der Grund liegt in der starken Abhängigkeit von Energieimporten. Viele asiatische Regierungen haben Benzin und andere Kraftstoffe massiv subventioniert, um Verbraucher vor den Preissprüngen infolge des Kriegs gegen den Iran und der Störungen rund um die Straße von Hormus zu schützen. Das funktionierte zunächst: Laut Weltbank stiegen die Benzinpreise in Ländern mit hohen Subventionen im Schnitt weniger stark. Doch die Rechnung landet nun in den Staatshaushalten und bei den Währungsreserven. Der Ansatz sei möglicherweise "nicht nachhaltig", warnt die Weltbank.

Asiens Energieschock frisst die finanziellen Puffer schneller auf als gedacht. Die Weltbank warnt in ihrem neuen "East Asia & Pacific Economic Update", dass mehrere Volkswirtschaften der Region ihre hohen Subventionen zur Dämpfung der Kraftstoffpreise nicht dauerhaft durchhalten können. Besonders drastisch ist der Blick auf die Devisenreserven: In Indonesien, Thailand und Vietnam sind die US-Dollarbestände seit Beginn der Krise um 15 bis 40 Prozent geschrumpft.

Besonders heikel: Die Bank erwartet, dass die Ölexporte aus dem Nahen Osten erst Mitte 2027 wieder das Niveau vor dem Konflikt erreichen. Damit könnte aus einer vorübergehenden Belastung ein langwieriger Kostenschock werden. Die Weltbank warnt, dass weitere Energiepreissprünge die Wirtschaft stärker treffen könnten als bislang angenommen – zumal Inflation und straffere Finanzierungsbedingungen den Spielraum bereits einschränken.

Teste SMARTBROKER+ und überzeug dich selbst Eröffne dein Depot, führe 5 Trades aus und sichere dir 50 € Prämie. Wenn du zusätzlich Depotvolumen mitbringst, sind bis zu 120 € möglich. Eröffne dein Depot, führe 5 Trades aus und sichere dir 50 € Prämie. Wenn du zusätzlich Depotvolumen mitbringst, sind bis zu 120 € möglich. → Jetzt testen

Noch hält der KI-Boom dagegen. Die Weltbank hob ihre Wachstumsprognose für Ostasien und den Pazifik für dieses Jahr auf 4,5 Prozent an, 0,3 Prozentpunkte mehr als zuvor. Für 2027 werden weiterhin 4,4 Prozent erwartet. Treiber sind vor allem Investitionen und Exporte rund um künstliche Intelligenz. Doch auch hier warnt die Bank: Sollte der KI-Zyklus kippen, würde aus dem heutigen Rückenwind schnell ein zusätzliches Risiko.

Japan reagiert bereits. Wie Reuters berichtet, will Tokio gemeinsam mit anderen asiatischen Ländern die Ölreserven ausbauen und sucht dafür engeren Schulterschluss mit Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Ein geplantes Hilfspaket von 10 Milliarden US-Dollar soll helfen, die regionalen Vorräte zu stärken. Die Botschaft ist klar: Asien versucht Zeit zu kaufen – doch je länger der Energieschock anhält, desto teurer wird diese Strategie.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash! Jetzt Report kostenlos herunterladen!