Indien wollte "Energy Drinks" verbieten: Pepsi und Monster erringen Etappensieg

PepsiCo und Monster Beverage haben im Streit um die Bezeichnung "Energy Drink" einen wichtigen juristischen Etappensieg erzielt, wie Reuters berichtet. Ein indisches Gericht setzte am Dienstag die Anordnung der Lebensmittelbehörde FSSAI vorläufig aus, die den beiden Konzernen die Verwendung des Begriffs auf ihren Getränken untersagt hatte. Damit dürfen PepsiCo und Monster ihre Produkte zunächst weiter als Energy Drinks vermarkten. Für beide Unternehmen geht es um deutlich mehr als eine einzelne Formulierung auf der Dose. Der indische Markt für Energy Drinks wächst derzeit um rund 12,6 Prozent jährlich und soll bis 2028 ein Volumen von 1,6 Milliarden US-Dollar erreichen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Teste SMARTBROKER+ und überzeug dich selbst Eröffne dein Depot, führe 5 Trades aus und sichere dir 50 € Prämie. Wenn du zusätzlich Depotvolumen mitbringst, sind bis zu 120 € möglich. Eröffne dein Depot, führe 5 Trades aus und sichere dir 50 € Prämie. Wenn du zusätzlich Depotvolumen mitbringst, sind bis zu 120 € möglich. → Jetzt testen

Auslöser des Rechtsstreits ist eine Anordnung der Food Safety and Standards Authority of India vom 30. Juni. Die Behörde vertritt die Auffassung, dass "Energy Drink" keine eigenständig definierte Produktkategorie im indischen Lebensmittelrecht sei. Stattdessen seien entsprechende Produkte regulatorisch als koffeinhaltige Getränke einzuordnen. Auch Werbeaussagen, die etwa einen Energie- oder Konzentrationsschub versprechen, stehen im Visier der Behörde. Betroffen sind einige der größten Anbieter des Marktes. PepsiCo verkauft in Indien unter anderem Sting und Adrenaline Rush, Monster Beverage seine gleichnamigen Produkte. Auch Red Bull, Hell Energy und Reliance mit seiner Campa-Marke sind gegen die Vorgaben vorgegangen. Red Bull hatte bereits zuvor gerichtliche Erleichterungen erzielt.

Der wirtschaftliche Druck auf die Hersteller ist beträchtlich. PepsiCo erklärte in seinen Gerichtsunterlagen, dass fast 500 Millionen bereits produzierte beziehungsweise im Umlauf befindliche Flaschen und Dosen von der Anordnung betroffen seien. Monster warnte vor erheblichen finanziellen Schäden und Reputationsrisiken. PepsiCo hatte vorsorglich bereits begonnen, bei neu produzierten Sting-Dosen und -Flaschen das Wort "Energy" zu entfernen. Die gerichtliche Aussetzung verschafft dem Konzern nun vorerst Luft und verhindert, dass der regulatorische Umbau kurzfristig weiter verschärft werden muss.

Für Anleger ist der Streit vor allem deshalb relevant, weil Indien zu den wachstumsstärksten Getränkemärkten weltweit zählt. Eine dauerhafte Einschränkung der Bezeichnung "Energy Drink" könnte Markenauftritt, Verpackungen und Marketing der Anbieter erheblich verändern. Der aktuelle Richterspruch löst den Konflikt allerdings noch nicht endgültig – er verschafft PepsiCo und Monster zunächst nur einen Aufschub.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash! Jetzt Report kostenlos herunterladen!