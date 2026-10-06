Öl, Zinsen und Inflation bleiben marktbestimmend

Dies sorgte dafür, dass der Deutsche Aktienindex (Dax) sein Wochenminus auf 0,7 Prozent begrenzen konnte und am Freitag mit 25.231,20 Punkten wieder deutlich über der 25.000-Punkte-Marke aus dem Handel ging, unter die er zwischenzeitlich gefallen war. Der MDax gab deutlich stärker nach. Er verlor im Wochenvergleich 1,9 Prozent auf 30.450,00 Zähler. Der Tech-Dax profitierte dagegen deutlich von einer starken Nachfrage nach Titeln, die vom KI-Boom profitieren. Er legte um 2,7 Prozent auf 4.081,92 Punkte zu.

Die deutschen Aktienmärkte haben sich in der vergangenen Woche einmal mehr im Spannungsfeld zwischen Ölpreissorgen, Zinsängsten und Inflationssorgen auf der einen Seite sowie Konjunkturhoffnungen und KI-Boom auf der anderen Seite bewegt. Dabei tendierten die Kurse der meisten Standardwerte über die längste Zeit der Woche nach unten, ehe sie sich am Freitag aufgrund eines sinkenden Ölpreises sowie eines zwischenzeitlichen Rückgangs der Anleiherenditen deutlich erholten. Wir stellen den Marktüberblick von Ulrich Kirstein, Pressesprecher und Leiter Öffentlichkeitsarbeit der Börse München, vor.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Infineon im Sog der KI-Werte

Mit einem Wochenplus von 9,4 Prozent waren Infineon mit deutlichem Abstand größter Gewinner im Dax. Die Aktien des Halbleiterherstellers segelten dabei im Fahrwasser anderer internationaler KI-Werte. In diesem Zusammenhang waren Siemens Energy, die zudem in der vergangenen Woche einen Pre-Close-Call abhielten, zwar ebenfalls gesucht. Allerdings kam der Titel nur um 0,8 Prozent voran. SAP wiederum zeigten sich mit einem Plus von 0,2 Prozent kaum verändert – und dies, obwohl CEO Christian Klein in einem Interview betont hatte, dass SAP aufgrund neuer KI-Produkte noch nie größere Chancen gehabt habe, noch einmal über sich hinauszuwachsen.

Erneut abgestraft wurden Volkswagen Vorzüge. Sie verloren auch aufgrund der sich immer weiter ausweitenden Rückrufaktion 5,6 Prozent. Auch andere Automobilwerte gaben weiter nach. So konnten BMW beispielsweise nicht von einer zweitägigen Kapitalmarktveranstaltung in der vergangenen Woche profitieren. Die Papiere des Münchner Konzerns lagen mit 2,6 Prozent im Minus.

Infineon war im Windschatten der KI-Werte der Gewinner der Woche /Bild: Infineon Anleihen: Abwärtstendenz gestoppt Die Kurse an den deutschen Anleihemärkten haben in der vergangenen Woche ihre Abwärtstendenz gestoppt und sich deutlich erholt. Wie auch an der Aktienbörse war dies vor allem auch auf den Kursverlauf am Freitag zurückzuführen. Hier sorgten überraschend schlecht ausgefallene US-Arbeitsmarktzahlen für Hoffnungen, dass die US-Notenbank Fed die Leitzinsen nicht bereits im Oktober weiter erhöhen wird. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen Bundesanleihe sank im Wochenvergleich um 17 Hundertstel auf 3,45 Prozent. Die Umlaufrendite blieb dagegen mit 3,55 Prozent unverändert.