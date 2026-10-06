DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft SCHNEIDER ELECTRIC auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Schneider Electric auf "Buy" mit einem Kursziel von 325 Euro belassen. Die geplante Übernahme des US-Softwareanbieters PTC sei eine böse Überraschung, die den zuvor attraktiven Anlagehintergrund Hinsichtlich des Wachstums des Technologiekonzerns aus eigener Kraft belaste, schrieb Gael de-Bray in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Die entscheidende Frage sei, warum die Franzosen Milliarden für den Aufbau eines Industriesoftwaregeschäfts ausgäben, das weniger attraktiv erscheine als das Kerngeschäft mit Elektrifizierungs-Hardware. Die Transaktion falle zudem in eine Zeit zunehmender Sorgen, dass Künstliche Intelligenz im Softwaresektor für Verwerfungen sorgen könnte. Allerdings erscheine die negative Kursreaktion der Aktie übertrieben./gl/laVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2026 / 07:58 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,43 % und einem Kurs von 264EUR auf Tradegate (06. Oktober 2026, 13:18 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Gael de-Bray

Analysiertes Unternehmen: SCHNEIDER ELECTRIC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 325

Kursziel alt: 325

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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