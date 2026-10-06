DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft AIR LIQUIDE(L) auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Air Liquide auf "Buy" mit einem Kursziel von 192 Euro belassen. Der neue Unternehmensplan "Beyond" für 2030 inklusive der geplanten Aktienrückkäufe impliziere ein mehr als 20?prozentiges Kurspotenzial für den Gassekonzern, schrieb Virginie Boucher-Ferte in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung./gl/laVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2026 / 07:58 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Air Liquide Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,96 % und einem Kurs von 169,5EUR auf Tradegate (06. Oktober 2026, 13:23 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Virginie Boucher-Ferte

Analysiertes Unternehmen: AIR LIQUIDE(L)

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 192

Kursziel alt: 192

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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