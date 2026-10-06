Verbio startet neue Chemieanlage für biobasierte Rohstoffe

BITTERFELD-WOLFEN (dpa-AFX) - Der Biokraftstoffhersteller Verbio hat in Bitterfeld-Wolfen eine neue Anlage für biobasierte Chemikalien in Betrieb genommen. Aus Rapsöl sollen dort künftig Rohstoffe etwa für Wasch- und Reinigungsmittel, Schmierstoffe oder Kunststoffe entstehen - als Alternative zu Erdöl. Wie das Unternehmen mitteilte, investierte es knapp 100 Millionen Euro in die Anlage im Chemiepark Bitterfeld-Wolfen. Verbio spricht von der weltweit ersten großtechnischen Ethenolyse-Anlage auf Basis von Rapsmethylester.

In der Anlage können nach Unternehmensangaben jährlich bis zu 60.000 Tonnen biobasierter Chemikalien produziert werden. Rapsmethylester wird bislang vor allem als Biodiesel genutzt. Nun soll der aus Rapsöl gewonnene Stoff auch zu chemischen Bausteinen verarbeitet werden, die fossile Rohstoffe ersetzen können.

Die Produkte müssen zunächst noch von Kunden für die jeweiligen Anwendungen zugelassen und erprobt werden. Die Produktionsmenge soll daher mit der Nachfrage nach und nach wachsen.

Chemieindustrie im Wandel



"Mit der neuen Anlage ergänzen wir unsere Bioraffinerie um eine weitere Wertschöpfungsstufe auf einer etablierten Rohstoffbasis", sagte Verbio-Chef Claus Sauter. Die Verarbeitung europäischen Rapsöls stärke die regionale Landwirtschaft und verringere die Abhängigkeit von globalen Lieferketten.

Die Investition fällt in eine schwierige Phase für die europäische Chemieindustrie. Hohe Produktionskosten und internationale Konkurrenz setzen die Branche unter Druck. Michael Carus vom nova-Institut sagte: "Die Anlage in Bitterfeld zeigt, welches Potenzial biobasierte Rohstoffe für eine wettbewerbsfähige und resilientere Chemieproduktion in Europa haben."

Ausbau des Chemieparks



Nach Angaben des Unternehmens entstehen rund 50 Arbeitsplätze. Künftig sollen etwa 130 Menschen für Verbio am Standort arbeiten. Der Hauptsitz des börsennotierten Unternehmens liegt in Zörbig in Sachsen-Anhalt./djj/DP/nas

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Verbio Aktie Die Verbio Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,17 % und einem Kurs von 26,10 auf Tradegate (06. Oktober 2026, 13:30 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Verbio Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -. Verbio zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0000 %. Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,60EUR. Von den letzten 5 Analysten der Verbio Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von +38,57 %/+61,66 % bedeutet.





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