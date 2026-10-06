Bundesliga-Präsidium warnt vor Gerichtsstreit um 50+1-Regel

"Eine breit getragene Lösung bietet im Sinne aller Beteiligten die größten Chancen, langwierige gerichtliche Auseinandersetzungen innerhalb des Ligaverbands zu vermeiden und damit die Rechtssicherheit der Regel tatsächlich nachhaltig zu stärken", heißt es in einer Mitteilung des neunköpfigen Bundesliga-Präsidiums, dem der Ligapräsident Hans-Joachim Watzke von Borussia Dortmund genauso angehört wie ein Vertreter des FC Bayern München (Jan-Christian Dreesen) und des FC St. Pauli (Oke Göttlich).

FRANKFURT (dpa-AFX) - Rund zwei Monate nach der grundsätzlichen Bestätigung der 50+1-Regel durch das Bundeskartellamt hat das Präsidium der Fußball-Bundesliga immer noch großen Gesprächsbedarf bei der einheitlichen und vor allem langfristig sicheren Umsetzung eingeräumt. Nach einer Klausurtagung des Präsidiums und einer Besprechung mit allen 36 Clubs der ersten und zweiten Liga geht es vor allem um eine Frage: Wie kann eine einvernehmliche Lösung auch mit den Ausnahmeclubs Bayer Leverkusen und VfL Wolfsburg gefunden werden, die weiteren Streit auf lange Zeit ausschließt?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Appell an "hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein"



Der klare Appell an alle Vereine ist: Es brauche in den nächsten Wochen und Monaten weiterer intensiver Gespräche und "ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein aller Beteiligten". Denn: "Verkürzte und vorschnelle Beschlüsse auf Liga-Ebene könnten der Rechtssicherheit der Regel dagegen erheblich schaden, statt diese zu stärken."

Das Bundeskartellamt hatte am 12. August entschieden, dass die nur im deutschen Profifußball geltende 50+1-Regel grundsätzlich zulässig ist. Eine Lösung muss jedoch für die Ausnahmegenehmigungen gefunden werden, die die Werksclubs Bayer Leverkusen und VfL Wolfsburg besitzen. Und diese Lösung muss so aussehen, dass deren Mutterkonzerne und Volkswagen dagegen nicht vorgehen werden.

Im Kern gibt die 50+1-Regel vor, dass die Mitglieder und der eingetragene Verein immer das letzte Wort haben müssen, wenn Clubs ihren Profifußball-Bereich in eine Kapitalgesellschaft ausgliedern. Investoren dürfen daran zwar Anteile erwerben, aber nie die Stimmenmehrheit besitzen.

So soll es weitergehen



Für den weiteren Umgang mit dem Thema hat das Bundesliga-Präsidium nun einen Zeitrahmen festgesetzt. Zunächst sollen sich bei der kommenden Mitgliederversammlung im Dezember alle zur 50+1-Regel bekennen, "um angesichts der strategischen und sportpolitischen Bedeutung die grundsätzliche Ausrichtung durch die Breite der Clubs zu legitimieren". Im ersten Halbjahr 2027 will das Präsidium dann dem Ligaverband "finale Vorschläge zur einheitlichen Ausgestaltung und Anwendung von 50+1 bei allen Mitgliedern darlegen"./mkl/DP/nas

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,68 % und einem Kurs von 44,81 auf Tradegate (06. Oktober 2026, 13:43 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -. Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,2400 %. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 104,17EUR. Von den letzten 6 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 73,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von +7,16 %/+76,16 % bedeutet.



