10 Millionen für acht Häuser: Was der Oracle-Gründer damit wirklich vorhat

Oracle -Mitgründer Larry Ellison hat sein ohnehin riesiges Immobilienportfolio um einen ungewöhnlichen Baustein erweitert. Wie das Wall Street Journal berichtet, kaufte der Milliardär bereits 2023 acht Häuser in einer abgeschlossenen Wohnanlage im US-Bundesstaat Florida – nicht für sich selbst, sondern für Mitarbeiter seiner Familie, darunter Tutoren seiner Kinder. Für die Immobilien in Palm Meadows Estates in Boynton Beach zahlte eine mit Ellison verbundene Gesellschaft insgesamt knapp zehn Millionen US-Dollar. Die Häuser wechselten innerhalb weniger Wochen den Besitzer und liegen rund 30 Autominuten von Ellisons Anwesen in Manalapan entfernt. Dort sollen unter anderem Tutoren seiner Kinder und weitere Angestellte der Familie wohnen.

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Hinter den Käufen steckt offenbar ein einfaches Prinzip: Die Mitarbeiter wohnen nah genug, um schnell verfügbar zu sein, zugleich aber weit genug entfernt, um die Privatsphäre der Familie zu wahren. Die acht Immobilien befinden sich in einer Wohnanlage mit knapp 300 Häusern. Einige verfügen über eigene Pools und Tesla-Powerwalls. Ellisons Immobilienaktivitäten in Florida reichen allerdings deutlich weiter. Bereits 2022 kaufte der Oracle-Mitgründer für 173 Millionen US-Dollar ein rund 15 Acres beziehungsweise gut sechs Hektar großes Anwesen in Manalapan. Der Deal stellte damals einen Rekord für eine Wohnimmobilie in Florida dar. Im Juni dieses Jahres kamen für rund 35 Millionen US-Dollar weitere angrenzende Flächen hinzu.

Gleichzeitig trennt sich Ellison offenbar von Teilen seines umfangreichen Portfolios. Ein rund 8,4 Acres beziehungsweise 3,4 Hektar großes Anwesen in North Palm Beach soll für 165 Millionen US-Dollar verkauft werden. Ellison hatte die Immobilie 2021 für 80 Millionen US-Dollar erworben und bereits ein Jahr später für 145 Millionen US-Dollar zum Verkauf angeboten. Für Oracle-Anleger haben die Transaktionen keine direkte wirtschaftliche Bedeutung. Es handelt sich um private Investitionen Ellisons und nicht um Geschäfte des Softwarekonzerns. Sie zeigen jedoch die Dimension seines Vermögens und wie stark er seinen privaten Lebensmittelpunkt inzwischen auf Südflorida konzentriert.

Die acht Mitarbeiterhäuser stehen zugleich sinnbildlich für einen breiteren Trend unter Superreichen: Rund um große Anwesen werden zusätzliche Immobilien für Hausangestellte und anderes Personal erworben. Im Fall Ellison umfasst das private Immobilienimperium längst nicht nur Florida – zu seinen bekanntesten Besitztümern gehört auch der Großteil der hawaiianischen Insel Lanai.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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