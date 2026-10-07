Der Trumpf liegt bei Microsoft – KI-Angst wird zum Kurstreiber

Dabei hat die Aktie bereits eine beeindruckende Erholung hinter sich. Seit ihrem Tief im Juni ist der Kurs um 49 Prozent gestiegen. Der Analyst hatte ursprünglich befürchtet, dass Microsoft als etablierter Softwarekonzern durch neue KI-Modelle und junge Wettbewerber zunehmend unter Druck geraten könnte. Inzwischen sieht er die Situation genau andersherum.

Analyst Ben Reitzes von Melius Research hat die Microsoft-Aktie von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und sein Kursziel deutlich von 465 auf 665 US-Dollar angehoben.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

KI-Risiken könnten Microsoft sogar helfen

Ausgerechnet die zunehmenden Warnungen vor den Risiken künstlicher Intelligenz könnten Microsoft in die Karten spielen. Führende Köpfe der KI-Branche wie Anthropic-Chef Dario Amodei warnen zunehmend vor den möglichen Gefahren immer leistungsfähigerer Modelle und fordern teilweise ein vorsichtigeres Entwicklungstempo.

Für Reitzes stärkt diese Debatte die Position etablierter Softwareanbieter. Unternehmen könnten stärker auf Anbieter setzen, die bereits tief in ihrer IT-Infrastruktur verankert sind und zugleich Lösungen für Sicherheit, Datenschutz und Kontrolle anbieten.

Microsoft könnte dabei besonders profitieren. Neben seinem umfangreichen Softwaregeschäft verfügt der Konzern über ein großes Cybersecurity-Angebot.

Microsoft besitzt einen entscheidenden Vorteil

Ein weiterer Trumpf ist die enorme bestehende Kundenbasis. Viele Unternehmen arbeiten bereits täglich mit Microsoft-Produkten wie Teams, SharePoint und OneDrive. Genau dort liegen große Mengen jener Unternehmensdaten, auf die KI-Agenten zugreifen müssen, um tatsächlich produktiv arbeiten zu können.

"KI-Agenten sind nur so nützlich wie die Informationen, auf die sie zugreifen können", schreibt Reitzes.

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Vorteil gegenüber Amazon und Alphabet

Reitzes sieht Microsoft zudem besser gegen mögliche neue KI-Konkurrenz geschützt als andere Tech-Giganten. Unternehmen wie Amazon und Alphabet könnten beispielsweise stärker von neuen KI-Assistenten wie Metas Muse betroffen sein.

Microsoft sei dagegen "Muse-safe". Ein Grund dafür ist, dass der Konzern deutlich weniger von Werbeeinnahmen abhängig ist und stattdessen auf Software-Abonnements, Cloud-Dienste und Unternehmenskunden setzt.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





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