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    Jetzt hilft wohl nur beten 

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    Tilray, Canopy & Co. vor den Zahlen: Kommt es am 8. Oktober zum Crash? 

    Einmal mehr steht der Cannabis-Sektor zu Beginn einer Berichtssaison mit dem Rücken zur Wand. Erhoffte Befreiungsschläge blieben zuletzt aus. Die Stimmung ist gedrückt. 

    Für Sie zusammengefasst
    Jetzt hilft wohl nur beten  - Tilray, Canopy & Co. vor den Zahlen: Kommt es am 8. Oktober zum Crash? 
    Foto: adobe.stock.com

    Freizeitcannabis: DEA-Entscheidung lässt auf sich warten, Prozess stockt

    Der Rescheduling-Prozess der Drug Enforcement Administration (DEA) hält den gesamten Cannabis-Sektor in Atem und das schon seit geraumer Zeit. Im April dieses Jahres verbuchte der Cannabis-Sektor einen ersten Teilerfolg, als zumindest das medizinische Cannabis von Schedule I in Schedule III wanderte. Die Entscheidung über das Freizeitcannabis wird getrennt getroffen. Hierzu lief vom 29. Juni bis 15. Juli ein Anhörungsprozess. 

    Der Entscheidungsprozess wurde Ende September angehalten. Auslöser war ein Bericht des Government Accountability Office (GAO), in dem Lücken in den Abläufen der DEA aufgedeckt wurden. Trotz dieser Verzögerung ist eine Entscheidung über das Rescheduling von Freizeitcannabis noch im Jahr 2026 nicht ausgeschlossen. Doch die Verzögerung belastet die Stimmung unter den Anlegern. 

    Zinsentwicklung geißelt die Cannabis-Unternehmen

    Zwar ist dem Gros der Cannabis-Unternehmen der Zugang zum regulären Bankensystem und somit zu „normalen“ Krediten noch immer erschwert, dennoch hat die Zinsentwicklung auch einen großen Einfluss auf den Sektor, denn zahlreiche Unternehmen arbeiten noch immer nicht profitabel. Frisches Kapital muss teuer besorgt werden, will man auf die Ausgabe neuer Aktien verzichten. So sind etwa private Kreditgeber oder Private-Equity-Fonds zwar bereit, Kapital zur Verfügung zu stellen. Doch die von den Cannabis-Unternehmen gezahlten „Risikoaufschläge“ sind erheblich. Sollten die regulären Kreditzinsen nun weiter steigen, dürfte das die Kapitalbeschaffung zusätzlich erschweren.

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    Tilray veröffentlicht am 8. Oktober Zahlen: Kommt es im Anschluss zum Crash?

    Zahlenveröffentlichungen von Tilray sorgten in der Vergangenheit bereits für Kursturbulenzen jedweder Couleur. So wirbelte auch der letzte Quartalsbericht gehörig Staub auf. Die Zahlen zum 4. Quartal des Geschäftsjahres 2026 fielen ambivalent aus. Ein starkes Umsatzwachstum stand einer schwachen Ergebnisentwicklung und einer dramatischen Verschlechterung des freien Cashflows gegenüber. Nun muss Tilray am Donnerstag zeigen, dass es im 1. Quartal (3-Monatszeitraum zum 31. August 2026) des Fiskaljahres 2027 besser lief.  

    Fazit 

    Der Kursverlauf der Aktie spricht Bände. Der Rücksetzer unter die Marke von 4 US-Dollar hat das Chartbild weiter destabilisiert. Weitere Abgaben drohen. Zu den wichtigsten Kennzahlen im anstehenden Q1-Bericht gehört die Entwicklung des freien Cashflows. Im 4. Quartal 2026 belief sich der bereinigte freie Cashflow auf -43,398 Mio. US-Dollar, nach -12,928 Mio. US-Dollar im 4. Quartal 2025. Ein anhaltend negativer freie Cashflow ist nichts anderes als ein deutliches Zeichen dafür, dass sich das operative Geschäft bislang nicht trägt. 

    Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte 

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    Verfasst vonRedakteurMarcel Torney
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