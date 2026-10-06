Börsen Update Europa - 06.10. - FTSE Athex 20 stark +1,64 %

Der MDAX bewegt sich bei 30.725,56 PKT und steigt um +0,73 %. Top-Werte: Sartorius Vz. +6,89 %, AUMOVIO +3,97 %, Salzgitter +3,28 % Flop-Werte: flatexDEGIRO -7,67 %, HENSOLDT -4,72 %, RENK Group -3,46 %

Der DAX bewegt sich bei 25.439,23 PKT und steigt um +0,46 %. Top-Werte: Merck +4,13 %, Qiagen +2,44 %, Henkel VZ +2,01 % Flop-Werte: Rheinmetall -3,67 %, Daimler Truck Holding -0,93 %, Deutsche Telekom -0,78 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Der TecDAX steht aktuell (13:59:35) bei 4.129,53 PKT und steigt um +1,15 %.

Top-Werte: Sartorius Vz. +6,89 %, Evotec +4,14 %, Carl Zeiss Meditec +2,91 %

Flop-Werte: HENSOLDT -4,72 %, Verbio -2,47 %, Nordex -1,93 %

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Der Eurozone 50 bewegt sich bei 6.282,96 PKT und steigt um +0,41 %.

Top-Werte: BNP Paribas (A) +2,45 %, Compagnie de Saint-Gobain +1,92 %, ENGIE +1,83 %

Flop-Werte: Schneider Electric -5,03 %, Rheinmetall -3,67 %, Air Liquide -1,03 %

Der AT 20 steht bei 6.802,05 PKT und gewinnt bisher +0,80 %.

Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +3,33 %, Andritz +2,23 %, CA-Immobilien-Anlagen +2,09 %

Flop-Werte: Lenzing -3,63 %, Wienerberger -2,35 %

Der CH 20 steht bei 13.825,91 PKT und gewinnt bisher +0,58 %.

Top-Werte: Lonza Group +1,89 %, Roche Holding Bearer Participation Cert +0,99 %, UBS Group +0,88 %

Flop-Werte: CIE Financiere Richemont -0,68 %, Alcon -0,59 %

Der FR 40 steht bei 7.884,22 PKT und gewinnt bisher +0,38 %.

Top-Werte: Societe Generale +3,24 %, Eurofins Scientific +3,12 %, BNP Paribas (A) +2,45 %

Flop-Werte: Schneider Electric -5,03 %, Thales -3,19 %, Air Liquide -1,03 %

Der SE 30 steht bei 3.291,90 PKT und gewinnt bisher +0,59 %.

Top-Werte: SKF (B) +2,24 %, Sandvik +2,09 %, Alfa Laval +1,60 %

Flop-Werte: Tele2 (B) -0,89 %, Telia Company -0,41 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:59:21) bei 6.810,00 PKT und steigt um +1,64 %.

Top-Werte: Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +3,44 %, Public Power +1,39 %, Athens Water Supply and Sewerage Company +1,22 %

Flop-Werte: Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries -2,99 %, Allwyn -1,45 %, HELLENiQ ENERGY Holdings -1,21 %