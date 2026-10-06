Western Digital Aktie heute im Minus (380,98€) - 06.10.2026

Die Western Digital Aktie ist bisher um -3,04 % auf 380,98€ gefallen. Das sind -11,93 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Der Kursrückgang der Western Digital Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,39 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,04 % im Minus. Wie sollten sich bestehende Aktionäre jetzt verhalten?

Western Digital ist ein führender US-Anbieter von Speicherlösungen (HDDs, SSDs, Flash-Speicher, Enterprise- und Cloud-Storage). Kernmärkte sind Rechenzentren, PCs, Consumer-Elektronik und Embedded-Anwendungen. Wichtige Wettbewerber: Seagate, Toshiba, Samsung, Micron, SK Hynix, Kioxia. Stärken: breite Produktpalette, vertikale Integration in Flash, starke Position im Enterprise- und Cloud-Segment.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Western Digital, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -23,45 % Verlust nach sich zog.

Auf Wochensicht hat die Western Digital Aktie damit -3,97 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,22 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Western Digital +156,28 % gewonnen.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,63 % geändert.

Western Digital Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -3,97 % 1 Monat -5,22 % 3 Monate -23,45 % 1 Jahr +239,33 %

Informationen zur Western Digital Aktie

Stand: 06.10.2026, 14:00 Uhr

Es gibt 361 Mio. Western Digital Aktien. Damit ist das Unternehmen 136,99 Mrd.EUR € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Micron Technology, Samsung Electronics und Co.

Micron Technology, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,11 %. Samsung Electronics notiert im Minus, mit -0,09 %.

Western Digital Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob die Western Digital Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Western Digital Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.