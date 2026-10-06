Nasuni stellt mit den neuen Funktionen „AI Activate", „Enterprise Search", „Resilio 6.0" und „DryvIQ" eine einzigartige operative Dateidatenplattform für das KI-Zeitalter vor

BOSTON, 6. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Nasuni, ein führendes Unternehmen im Bereich KI-Infrastruktur, das sich speziell auf unstrukturierte Daten konzentriert, gab heute die allgemeine Verfügbarkeit von „AI Activate" und „Resilio 6.0" bekannt; „Enterprise Search" wird noch in diesem Quartal für Kunden eingeführt. In Verbindung mit der „jüngsten Akquisition von DryvIQ" bündeln diese Funktionen Content Intelligence, automatisierte Governance, hochperformanten Dateizugriff und Dateisuche sowie kontrollierte KI-Aktivierung in der Nasuni File Data Platform.

Gemeinsam schaffen sie die erste operative Dateidatenplattform ihrer Art, mit der unstrukturierte Daten in großem Maßstab über einen einzigen globalen Namensraum hinweg verwaltet, geschützt und genutzt werden können. Menschen und KI arbeiten mit denselben aktuellen Daten. Keine separate Kopie für KI. Keine Berechtigungen zum Neuerstellen.

Da KI-Modelle immer leichter zugänglich werden, verlagert sich der Wettbewerbse Vorteil auf das, was Unternehmen in einzigartiger Weise auszeichnet: ihre firmeneigenen Daten und deren Kontext. Ein Großteil davon befindet sich in sich ständig ändernden Betriebsdateien, die für KI nach wie vor schwer zu verstehen, zu erschließen und sicher zu nutzen sind. Das Ergebnis: Laut einer Studie von Nasuni unter 1.000 Organisationen erklärt die Mehrheit der Unternehmen, dass ihre KI-Projekte die Ziele verfehlen. Gartner- stellt in seinem Artikel mit dem Titel „How to Architect Your Enterprise Data Stack for AI at Scale" fest: „Herkömmliches Datenmanagement kann weder die Geschwindigkeit noch die Skalierbarkeit noch das Vertrauen bieten, die zur Unterstützung von Unternehmens-KI erforderlich sind. Zudem „legen mittlerweile über 75 % der Unternehmen den Schwerpunkt auf Investitionen in KI-fähige Daten und nennen die Datenbereitschaft als größtes Hindernis für den Erfolg der KI."*

„Enterprise-KI hat die Phase des Hypes hinter sich gelassen und steht nun vor der schwierigen Phase", sagte Sam King, Chief Executive Officer bei Nasuni. „Viele Unternehmen haben eine breite Einführung von LLMs erreicht, doch es erweist sich als weitaus schwieriger, diese Nutzung in messbaren geschäftlichen Nutzen umzuwandeln. Steigende Token-Kosten, begrenzte Einsätze im Produktionsmaßstab und eine Datenverwaltung, die nicht Schritt gehalten hat, machen die eigentliche Herausforderung deutlich: Ihr Vorteil liegt nicht im Modell, sondern in Ihren firmeneigenen Daten, Ihrem geschäftlichen Kontext und Ihrer Unternehmensintelligenz. Die meisten Unternehmen haben keinen umfassenden Überblick über ihre Daten und können diese nicht sicher für KI-Anwendungen nutzen. Genau das wollten wir lösen: Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Daten zu verstehen und ihre eigenen Erkenntnisse sicher in die Praxis umzusetzen. Heute lösen wir dieses Versprechen mit Funktionen ein, die auf unserer bewährten Architektur für Dateidatenplattformen basieren. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern weiterhin innovativ zu sein, um diese einzigartige Plattform weiter voranzubringen."