🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGartner AktievorwärtsNachrichten zu Gartner
    121 Aufrufe 121 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nasuni stellt mit den neuen Funktionen „AI Activate", „Enterprise Search", „Resilio 6.0" und „DryvIQ" eine einzigartige operative Dateidatenplattform für das KI-Zeitalter vor

    Nasuni stellt mit den neuen Funktionen „AI Activate, „Enterprise Search, „Resilio 6.0 und „DryvIQ eine einzigartige operative Dateidatenplattform für das KI-Zeitalter vor
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Erschließt den Wert unstrukturierter Daten für Menschen und KI, senkt die Infrastruktur- und KI-Kosten, stärkt die Ausfallsicherheit und steigert die Produktivität

    BOSTON, 6. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Nasuni, ein führendes Unternehmen im Bereich KI-Infrastruktur, das sich speziell auf unstrukturierte Daten konzentriert, gab heute die allgemeine Verfügbarkeit von „AI Activate" und „Resilio 6.0" bekannt; „Enterprise Search" wird noch in diesem Quartal für Kunden eingeführt. In Verbindung mit der „jüngsten Akquisition von DryvIQ" bündeln diese Funktionen Content Intelligence, automatisierte Governance, hochperformanten Dateizugriff und Dateisuche sowie kontrollierte KI-Aktivierung in der Nasuni File Data Platform.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Box Inc.!
    Long
    32,46€
    Basispreis
    0,32
    Ask
    × 9,84
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    37,23€
    Basispreis
    0,17
    Ask
    × 14,31
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Nasuni logo

    Gemeinsam schaffen sie die erste operative Dateidatenplattform ihrer Art, mit der unstrukturierte Daten in großem Maßstab über einen einzigen globalen Namensraum hinweg verwaltet, geschützt und genutzt werden können. Menschen und KI arbeiten mit denselben aktuellen Daten. Keine separate Kopie für KI. Keine Berechtigungen zum Neuerstellen.

    Da KI-Modelle immer leichter zugänglich werden, verlagert sich der Wettbewerbse Vorteil auf das, was Unternehmen in einzigartiger Weise auszeichnet:  ihre firmeneigenen Daten und deren Kontext. Ein Großteil davon befindet sich in sich ständig ändernden Betriebsdateien, die für KI nach wie vor schwer zu verstehen, zu erschließen und sicher zu nutzen sind. Das Ergebnis: Laut einer Studie von Nasuni unter 1.000 Organisationen erklärt die Mehrheit der Unternehmen, dass ihre KI-Projekte die Ziele verfehlen. Gartner- stellt in seinem Artikel mit dem Titel „How to Architect Your Enterprise Data Stack for AI at Scale" fest: „Herkömmliches Datenmanagement kann weder die Geschwindigkeit noch die Skalierbarkeit noch das Vertrauen bieten, die zur Unterstützung von Unternehmens-KI erforderlich sind. Zudem „legen mittlerweile über 75 % der Unternehmen den Schwerpunkt auf Investitionen in KI-fähige Daten und nennen die Datenbereitschaft als größtes Hindernis für den Erfolg der KI."*

    „Enterprise-KI hat die Phase des Hypes hinter sich gelassen und steht nun vor der schwierigen Phase", sagte Sam King, Chief Executive Officer bei Nasuni. „Viele Unternehmen haben eine breite Einführung von LLMs erreicht, doch es erweist sich als weitaus schwieriger, diese Nutzung in messbaren geschäftlichen Nutzen umzuwandeln. Steigende Token-Kosten, begrenzte Einsätze im Produktionsmaßstab und eine Datenverwaltung, die nicht Schritt gehalten hat, machen die eigentliche Herausforderung deutlich: Ihr Vorteil liegt nicht im Modell, sondern in Ihren firmeneigenen Daten, Ihrem geschäftlichen Kontext und Ihrer Unternehmensintelligenz. Die meisten Unternehmen haben keinen umfassenden Überblick über ihre Daten und können diese nicht sicher für KI-Anwendungen nutzen. Genau das wollten wir lösen: Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Daten zu verstehen und ihre eigenen Erkenntnisse sicher in die Praxis umzusetzen. Heute lösen wir dieses Versprechen mit Funktionen ein, die auf unserer bewährten Architektur für Dateidatenplattformen basieren. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern weiterhin innovativ zu sein, um diese einzigartige Plattform weiter voranzubringen."

    Seite 1 von 4 



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Nasuni stellt mit den neuen Funktionen „AI Activate", „Enterprise Search", „Resilio 6.0" und „DryvIQ" eine einzigartige operative Dateidatenplattform für das KI-Zeitalter vor Erschließt den Wert unstrukturierter Daten für Menschen und KI, senkt die Infrastruktur- und KI-Kosten, stärkt die Ausfallsicherheit und steigert die ProduktivitätBOSTON, 6. Oktober 2026 /PRNewswire/ - Nasuni, ein führendes Unternehmen im Bereich …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     