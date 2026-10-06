Börse, Baby!
Berkshire Hathaway: Kommt jetzt die Dividende?
Warren Buffett verneinte stets, dass Berkshire Dividenden auszahlen wird. Doch die Stimmen werden lauter, dies zu tun.
- Buffett lehnte Berkshire-Dividenden stets ab
- Buffett half Goldman 2008 mit fünf Milliarden
- Nach Buffetts Abschied muss Abel Berkshire nun prägen
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Kann Berkshire überhaupt ohne Krise? Denn einst rettete das Orakel von Omaha Unternehmen aus der Not, bei denen es darauf setzte, dass sie ihm die Hilfe später mit hohen Zinszahlungen vergüten würden.
Besonders die in Not geratene Bank Goldman Sachs griff er so unter die Arme: Goldman brauchte 2008 dringend liquide Mittel. Buffett steckte 5 Milliarden US-Dollar in Goldman Sachs. Dafür erhielt Berkshire Vorzugsaktien mit einer jährlichen Dividende von 10 Prozent.
Das bedeutete: 500 Millionen US-Dollar Dividende pro Jahr. Goldman durfte die Aktien zurückkaufen, allerdings für 5,5 Milliarden Dollar, also mit einem Aufschlag von 10 Prozent.
Zusätzlich bekam Berkshire Optionsscheine auf 43,48 Millionen Goldman-Aktien zu einem Ausübungspreis von 115 Dollar je Aktie.
Aber: Jetzt gibt es keine Krise und Warren Buffett ist von Bord. Sein Nachfolger Greg Abel muss sich nun beweisen und Berkshire Hathaway seine eigene Handschrift geben, um erfolgreich zu sein.
Warren Buffett ist raus – und Berkshire Hathaway steht vor einer der größten Veränderungen seiner Geschichte. In dieser Folge von Börse, Baby! zerlegen wir den historischen Umbruch: Warum blieb Berkshire zuletzt hinter dem Markt? Welches Signal sendet der überraschende Alphabet-Coup? Und fällt nach 60 eisernen Jahren das größte Tabu der Finanzwelt ?
DAS IST Börse, Baby!: Immer am Dienstag, Donnerstag und Samstag.
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Die Berkshire Hathaway Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,33 % und einem Kurs von 448,1EUR auf Tradegate (06. Oktober 2026, 14:50 Uhr) gehandelt.