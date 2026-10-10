Diesel-Schock in den USA: Energiekrise droht Inflation neu anzuheizen

Der landesweite Preis erreichte zuletzt mehr als sechs US-Dollar je Gallone und damit ein Rekordniveau. Zum Vergleich: Sechs US-Dollar je Gallone entsprechen beim aktuellen Wechselkurs nur rund 1,41 Euro je Liter. In Deutschland kostet Diesel derzeit etwa 2,25 Euro – rund 60 Prozent mehr. Für amerikanische Verhältnisse ist der Dieselpreis extrem hoch , absolut betrachtet zahlen deutsche Autofahrer aber weiterhin deutlich mehr. Der Treibstoff ist für die US-Wirtschaft besonders wichtig: Lastwagen, Landwirtschaft, Baumaschinen und zahlreiche industrielle Anwendungen hängen davon ab. Steigende Dieselpreise verteuern deshalb nicht nur Transporte, sondern können sich über höhere Logistik- und Produktionskosten bis in die Preise von Lebensmitteln und Konsumgütern fortsetzen.

Die Energiekrise in den USA verschärft sich. Weniger als einen Monat vor den Zwischenwahlen kämpfen Verbraucher und Unternehmen gleichzeitig mit hohen Benzinpreisen, Rekordpreisen für Diesel und steigenden Stromkosten, wie das Wall Street Journal berichtet. Besonders brisant: Die Belastung droht längst nicht mehr auf Tankstellen und Energierechnungen beschränkt zu bleiben. Besonders brisant sind die Dieselpreise, weil sie weit über die Tankstelle hinaus auf Transport- und Lebensmittelkosten durchschlagen. Doch auch teures Benzin belastet Millionen US-Haushalte direkt.

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Ursache ist zunehmend nicht mehr ein klassischer Rohölmangel. Die Rohölexporte aus dem Nahen Osten haben sich trotz des Krieges mit Iran deutlich erholt. Gleichzeitig bleiben raffinierte Produkte knapp. Durch Angriffe beschädigte Raffinerien im Nahen Osten liefern weniger Diesel, Benzin und Kerosin. Hinzu kommen Ausfälle und Exportbeschränkungen aus Russland sowie hohe Frachtkosten. In den USA zeigt sich die Knappheit bereits deutlich in den Lagerdaten. Die Bestände an Destillaten sanken zuletzt auf 105,2 Millionen Barrel und lagen damit rund 14 Prozent unter dem saisonalen Fünfjahresdurchschnitt. Auch die Benzinlager lagen sieben Prozent unter dem üblichen Niveau.

Die Regierung versucht gegenzusteuern. Präsident Donald Trump weitete den Zugang zu steuerbegünstigtem eingefärbtem Diesel vorübergehend aus. Gleichzeitig haben sich die G7-Staaten auf die Freigabe von insgesamt 100 Millionen Barrel Rohöl und Diesel aus Notfallreserven verständigt. Die Maßnahmen könnten kurzfristig Entlastung bringen, ändern aber wenig an den Engpässen bei den Raffineriekapazitäten. Auch Benzin bleibt teuer. Anfang Oktober lag der landesweite Durchschnitt laut AAA bei 4,41 US-Dollar je Gallone. Der September war sogar der teuerste September seit Beginn der entsprechenden AAA-Aufzeichnungen.

Parallel steigt eine zweite Energiekosten-Komponente: Strom. Im August lagen die amerikanischen Strompreise 3,8 Prozent über dem Vorjahresniveau. Damit stiegen sie stärker als die gesamten Verbraucherpreise, die um 3,4 Prozent zulegten. Energie insgesamt verteuerte sich binnen zwölf Monaten sogar um 16,3 Prozent, Benzin um 27,4 Prozent. Für die Börse liegt das Risiko in der Kombination: Höhere Energie- und Transportkosten drücken auf Margen von Einzelhändlern, Industrieunternehmen, Fluggesellschaften und Transportunternehmen. Gleichzeitig können sie den Inflationsdruck verstärken und damit die Geldpolitik der US-Notenbank erschweren. Bereits im September meldeten US-Dienstleister den stärksten Anstieg ihrer Einkaufspreise seit 2022.

Damit hat sich die Lage gegenüber früheren Ölpreisschocks verändert. Rohöl fließt wieder verstärkt – doch genau die Kraftstoffe, die Amerikas Wirtschaft täglich benötigt, bleiben knapp. Solange Raffinerien und Lieferketten nicht vollständig zurückkehren, dürfte insbesondere Diesel einer der empfindlichsten Preistreiber der US-Wirtschaft bleiben.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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