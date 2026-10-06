Burry baut sein Depot um: Was er jetzt kauft und verkauft

Schon im September tauschte Burry mehrere Leerverkäufe gegen Verkaufsoptionen, unter anderem auf Nvidia, Palantir und Micron. Seine Wette gegen den Nasdaq 100 stockte er auf. "Grundsätzlich verschiebe ich meine Zeitpläne nach vorne", sagte er. Den Index hält er für historisch überbewertet und kopflastig. Ein weiteres Rekordhoch hatte er trotzdem eingeplant. Kippt der KI-Boom, erwartet er eine Renaissance von Substanzwerten wie in den Jahren 2000 bis 2003.

Michael Burry schlägt wieder Alarm. Der Aktienmarkt befinde sich "ganz offensichtlich in der ersten Phase der Trauer, der Verleugnung", schrieb der Investor am Montag auf der Plattform X. Wie in den Jahren 2000 und 2008 dauere diese Phase sechs bis neun Monate. Die Warnung kam nur Stunden, nachdem der Nasdaq auf einem Rekordhoch geschlossen hatte.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Steuerkniffe zum Jahresende

Parallel bereitet Burry sein Depot auf das Jahresende vor. In den Vereinigten Staaten verkaufen viele Anleger im vierten Quartal Verlustpositionen, um damit Gewinne steuerlich zu verrechnen. Er wolle dem Ansturm zuvorkommen, der Ende Oktober beginne und in der ersten Dezemberwoche gipfele, schrieb Burry am 5. Oktober auf Substack. Sechs Aktien in seinem Depot seien wahrscheinliche Kandidaten für solche Verkäufe.

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Um investiert zu bleiben, tauscht er in ähnliche Werte. Lululemon ersetzte er vorübergehend durch Deckers Outdoor, bleibt von Lululemon aber langfristig überzeugt. Seine Anteile an Fannie Mae schichtete er komplett in Freddie Mac um. Im kommenden Monat will er den Tausch rückgängig machen.

Bei Sprouts Farmers Market und Zoetis ersetzte er die Aktien nach neuen Tiefs durch langlaufende Kaufoptionen mit Fälligkeit 2028 und 2029. An Fiserv hält er fest und sieht langfristig eine jährliche Rendite im niedrigen zweistelligen Bereich.

Wetten auf China, gegen MetLife

Gegen MetLife setzt Burry mit Verkaufsoptionen bis 2029. Er fürchtet Belastungen durch Privatkredite und Beteiligungskapital. Bullisher blickt er nach China. Nach dem Kursrutsch baute er eine große Position in BYD auf und kaufte langlaufende Kaufoptionen auf JD.com. Alibaba meidet er dagegen, weil der Konzern seinen KI-Ausbau mit neuen Aktien finanziert.

Fazit

Burry warnt schon länger, während der Markt steigt. Sein eigener Zeitplan von sechs bis neun Monaten zeigt, dass ein Crash nicht vor der Tür stehen muss. Spannender ist, wohin er umschichtet: in Substanzwerte und nach China. Für die Steuerkniffe gelten in Deutschland allerdings andere Regeln.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion





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