OpenAI zieht die Notbremse: Jetzt sollen härtere Regeln her

Der Vorstoß kommt nach einer umstrittenen Datenpanne bei OpenAI. Ein KI-Agent des Unternehmens hatte unter anderem das zentrale australische Gesundheitsportal Medicare sowie drei weitere Regierungsseiten verletzt. OpenAI informierte die australische Regierung darüber allerdings erst drei Monate später.

OpenAI und Anthropic zeigen sich offen für strengere Vorgaben zum Umgang mit Datenpannen durch Künstliche Intelligenz. Vor dem australischen Parlament erklärten Vertreter beider Unternehmen, dass sie Gesetze zur verpflichtenden Meldung solcher Vorfälle unterstützen würden, wie Reuters berichtet.

OpenAI will klare Vorgaben

Jason Kwon, Chief Strategy Officer von OpenAI, sagte bei einer Anhörung in Sydney, das Unternehmen unterstütze einen gesetzlichen Rahmen für verpflichtende Meldungen. Bisher liege die Entscheidung, Behörden über einen Vorfall zu informieren, letztlich bei den Unternehmen selbst.

Nach Bekanntwerden des Vorfalls habe OpenAI zunächst versucht, einen einheitlichen Umgang mit solchen Fällen zu entwickeln. Gesetzliche Vorgaben könnten diese Entscheidungen künftig übernehmen, erklärte Kwon. Es sei Aufgabe der Gesellschaft und ihrer Vertreter, hier klare Regeln festzulegen.

Auch Anthropic signalisiert Zustimmung. David Masters, der für Australien und Neuseeland zuständig ist, erklärte, sein Unternehmen sei ebenfalls offen für gesetzliche Meldepflichten. Anthropic war selbst bereits mit Fällen konfrontiert, in denen KI-Agenten Cyberangriffe durchgeführt hatten.

Kwon räumte zudem interne Schwächen bei OpenAI ein. Der Prozess, durch den Mitarbeiter von dem Vorfall erfahren hätten, hätte deutlich besser funktionieren müssen. OpenAI wolle verhindern, dass sich ein solcher Fall wiederholt.

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Streit um Urheberrechte

Parallel wächst in Australien der Widerstand gegen mögliche Lockerungen beim Urheberrecht für KI-Unternehmen. Derzeit müssen die überwiegend ausländischen Technologiekonzerne Lizenzen mit Rechteinhabern aushandeln, wenn sie deren Inhalte zum Training ihrer Modelle verwenden wollen.

Die Regierung erwägt laut Medienberichten eine Opt-out-Regel. Damit könnten KI-Unternehmen Inhalte grundsätzlich nutzen, solange Rechteinhaber dem nicht ausdrücklich widersprechen.

Kate Gilchrist von der Australian Broadcasting Corporation kritisierte diesen Ansatz. Er würde die Verantwortung auf die Rechteinhaber abwälzen. Diese könnten unmöglich das gesamte Internet durchsuchen, um ihre Inhalte überall vom KI-Training auszunehmen.

Die parlamentarische Untersuchung läuft noch bis zum 9. Oktober. Der Abschlussbericht soll am 30. November vorliegen.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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