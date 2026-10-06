Turnitin bietet jetzt die Erkennung von KI-generierten Texten für Einreichungen auf Deutsch, Niederländisch und Türkisch an
Erweiterung der globalen Unterstützung für Lehrende, die sich für akademische Integrität und eigenständiges Denken einsetzen
OAKLAND, Kalifornien, 6. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Turnitin hat heute die Erweiterung seiner KI-Erkennungsfunktionen bekanntgegeben, die künftig auch für Texte auf Deutsch, Niederländisch und Türkisch unterstützen. Die jüngste Erweiterung spiegelt Turnitins beständiges Engagement wider, Lehrende weltweit mit den Instrumenten auszustatten, die sie benötigen, um eigenständiges Denken zu fördern und akademische Integrität in einem noch breiteren Spektrum von Lernumgebungen zu stärken.
Da die Nutzung von KI unter Studierendenweiter zunimmt, benötigen Lehrende Lösungen, die auf Transparenz ausgerichtet sind, nicht auf Überwachung. Turnitins Lösungen gehen über die bloße Überprüfung der
Urheberschaft hinaus. Sie unterstützen den gesamten Lernprozess und helfen Studierenden dabei, die Kompetenzen zu erwerben, die heutige Arbeitgebende von ihnen erwarten.
„Mit jeder Sprache, die wir hinzufügen, öffnen wir die Tür für mehr Lehrende, die den verantwortungsvollen Umgang mit KI in ihren Unterrichtsräumen und Hörsälen begleiten können", sagte James
Thorley, Vice President of EMEA and APAC bei Turnitin. „Indem wir die Erkennungsfunktionen auf Deutsch, Niederländisch und Türkisch ausweiten, geben wir mehr Lehrenden Einblick darin, wo KI
möglicherweise eingesetzt wurde, damit sie fundierte und konstruktive Gespräche mit ihren Studierenden führen können. Wir wissen, dass es keinen Ersatz dafür gibt, den Schreibstil von
Studierenden zu kennen und die KI-Richtlinien der Einrichtung zu verstehen. Diese Erkenntnisse helfen Lehrenden jedoch, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: eigenständiges Denken und
kritisches Urteilen zu fördern, anstatt zuzulassen, dass KI dies ersetzt."
Die Erweiterung baut auf Turnitins wachsenden mehrsprachigen KI-Erkennungsfunktionen auf, die bereits Englisch, Spanisch, Japanisch und Arabisch umfassen. Sie unterstreicht das anhaltende
Engagement des Unternehmens für die Unterstützung vielfältiger Bildungsgemeinschaften sowie die Überzeugung, dass akademische Integrität in jedem Unterrichtsraum und Hörsaal unterstützt werden
sollte, unabhängig von der Sprache.
„Mit jeder Sprache, die wir hinzufügen, öffnen wir die Tür für mehr Lehrende, die den verantwortungsvollen Umgang mit KI in ihren Unterrichtsräumen und Hörsälen begleiten können", sagte James Thorley, Vice President of EMEA and APAC bei Turnitin. „Indem wir die Erkennungsfunktionen auf Deutsch, Niederländisch und Türkisch ausweiten, geben wir mehr Lehrenden Einblick darin, wo KI möglicherweise eingesetzt wurde, damit sie fundierte und konstruktive Gespräche mit ihren Studierenden führen können. Wir wissen, dass es keinen Ersatz dafür gibt, den Schreibstil von Studierenden zu kennen und die KI-Richtlinien der Einrichtung zu verstehen. Diese Erkenntnisse helfen Lehrenden jedoch, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: eigenständiges Denken und kritisches Urteilen zu fördern, anstatt zuzulassen, dass KI dies ersetzt."
Die Erweiterung baut auf Turnitins wachsenden mehrsprachigen KI-Erkennungsfunktionen auf, die bereits Englisch, Spanisch, Japanisch und Arabisch umfassen. Sie unterstreicht das anhaltende Engagement des Unternehmens für die Unterstützung vielfältiger Bildungsgemeinschaften sowie die Überzeugung, dass akademische Integrität in jedem Unterrichtsraum und Hörsaal unterstützt werden sollte, unabhängig von der Sprache.