BARCLAYS stuft FRAPORT AG auf 'Underweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Fraport von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 68 auf 57 Euro gesenkt. Andrew Lobbenberg prognostizierte dem Flughafenbetreiber in seiner am Dienstag vorliegenden Neubewertung ähnlih wie der gesamten europäischen Branche ein schwächeres Verkehrsaufkommen im Winter./gl/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 17:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2026 / 03:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,87 % und einem Kurs von 60,50EUR auf Tradegate (06. Oktober 2026, 14:12 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Andrew Lobbenberg

Analysiertes Unternehmen: FRAPORT AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 57

Kursziel alt: 68

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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