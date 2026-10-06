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    Rheinmetall übernimmt Kasseler Lokomotiv-Werk von Alstom

    Für Sie zusammengefasst
    • Rheinmetall übernimmt Alstoms Lokomotivwerk
    • 750 Beschäftigte sollen bei Rheinmetall arbeiten
    • Nach 178 Jahren endet Kassels Lokomotivbau
    Rheinmetall übernimmt Kasseler Lokomotiv-Werk von Alstom
    Foto: Arne Dedert - DPA

    KASSEL (dpa-AFX) - Das Rüstungsunternehmen Rheinmetall übernimmt das Kasseler Lokomotivenwerk des französischen Bahn-Herstellers Alstom . "Beide Unternehmen begrüßen die Möglichkeit, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine gute Perspektive eröffnen zu können", teilte ein Sprecher von Alstom Deutschland auf Anfrage mit. In dem Werk arbeiten rund 750 Menschen. Zuerst hatte die Zeitung "Hessische Niedersächische Allgemeine" berichtet.

    Man habe sich grundsätzlich zu wesentlichen Eckpfeilern geeinigt, erklärte ein Rheinmetall-Sprecher. Es sei das gemeinsame Ziel, dass Alstom-Mitarbeiter künftig bei der Rheinmetall Landsysteme am Standort Kassel eine Beschäftigung finden können. Details würden derzeit noch verhandelt. Laut IG Metall müssen noch zahlreiche Details des Übergangs geregelt werden, gegen den es zunächst auch Proteste gegeben hatte.

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    Mehr Radpanzer

    In Arbeitnehmerkreisen wird damit gerechnet, dass Rheinmetall die erfolgreiche Radpanzer-Produktion ausweiten wird, die bereits in direkter Nachbarschaft des Alstom-Werkes läuft. Damit würde nach 178 Jahren die große Kasseler Tradition des Baus von Lokomotiven enden.

    Im Juli 1848 hatte die Firma Henschel eine erste Dampflok vom Typ Drache ausgeliefert. Das Unternehmen war auch Keimzelle für den Bau von Lastwagen, Kanonen und Panzern. Im Zweiten Weltkrieg waren die nordhessische Stadt und die Henschel-Werke daher Ziel schwerer Bombardierungen durch die Alliierten.

    Alstom versicherte, dass das Unternehmen auch in Zukunft Lokomotiven baut und seine Kunden nahtlos und vertragskonform beliefern werde./ceb/DP/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,79 % und einem Kurs von 16,26 auf Tradegate (06. Oktober 2026, 14:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9900 %.

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.766,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.600,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.900,00EUR was eine Bandbreite von +68,74 %/+100,38 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um weitere Kursrisiken: Charttechnisch gelten 938 Euro als Unterstützung und 976 Euro als Marke für eine mögliche Wende. Eine Bear Flag wird als Warnsignal diskutiert. Insiderkäufe werden als Zuversichtssignal mit begrenzter Wirkung bewertet. Fundamental stehen die Kooperation mit Breaker, neue Standorte und politische Risiken für Militärbudgets im Fokus. NATO-Aufrüstungsverpflichtungen werden als risikomindernd eingeschätzt.

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